Virgil Abloh最正街頭風遇見LV的完美工藝　2020早春男裝走向更高境界

路易威登Louis Vuitton的Staples系列自推出以來，反映全球當代群眾的每日穿衣習慣，代表著不可或缺、習以為常的風格。對新世代而言，「街頭造型」的時尚流行天生具備這種必要性。然而，千禧年後的風潮打破舊世界的服裝時尚，現在的街頭造型無拘無束，從正式到運動風格都有著不受時間與潮流影響的穿著特性。



暨2019早秋首度推出後，路易威登Louis Vuitton男裝藝術總監Virgil Abloh再推出2020早春系列，運用當代群眾穿搭的直覺要素，微妙調整所有系列的核心服裝配件與主題，讓奢華等級更上一層樓。「狩獵裝saharienne」以卓越皮革工藝打造，雙面狩獵夾克與大衣推出精緻駱駝棕色與海軍藍色。「工作褲」是精彩街頭造型的重要基礎，這回錦上添花加裝立體口袋。「沙漠迷彩」是歷久不衰的街頭造型，不斷超越沙漠本質，蛻變為高貴針織貂皮上衣，或是化身為浪漫風衣。

鍊條可說是街頭的造型標誌，現在則變成襯墊運動衫與丹寧長褲的優雅圖樣，或與外衣拉鍊結合，更具存在感。拉菲爾拼貼畫作為緹花織品裝飾背心、風衣外套或飛行員夾克，結合配件化風格accessomorphosis，讓手袋與服飾水乳交融，超凡工藝緊密呼應旅行主題；以朦朧木紋裝飾軍用夾克與短褲，莫列波紋的高級女裝特性相得益彰。

Virgil Abloh此番以編織衣物作為路易威登Virgil Abloh男裝團隊的集體傑作，傳達以多元化締造團結性這個永恆不變的理念。

包款方面，結合了路易威登Louis Vuitton傳統與日常物件，讓人聯想到牛奶盒或工具箱等日常生活用品。透明粒面手袋，則以路易威登Louis Vuitton「Epi皮革系列」工藝色彩拼接精心打造。配件方面，毛氈牛仔帽與工作手套吻合美式經典；針織迷彩貂皮領巾，體現永垂不朽的時尚概念。珠寶鍊飾琳瑯滿目，如波形鍊、吊牌鍊與錨鏈，材料豐富精彩，包括陶瓷、鈀與白琺瑯，且一律飾有迷人的路易威登Louis Vuitton標誌，呼應品牌的古巴鍊風格。

※編輯：Travis Travie, Chen-Chen Wang | 來源：Louis Vuitton路易威登 |

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