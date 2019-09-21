拍照IG畫面好空虛該怎麼辦？小道具的錢萬萬不能省

最近做家中小朋友手作早餐想曬照片，光用Foodie還是滿足不了我的畫面慾望，就是感覺非常單調……妳也會有這種情況嗎？

空虛了好一段時間，結果意外google搜尋到網路居然有完整性的小道具裝飾，“美極品”網購就有好幾個系列，而且很有小森林的感覺，搭配超好拍背景使用，當然立馬就訂了，一收到覺得很小盒有一點小失望，不過用起來逆轉的滿意呢！

另外補充一下，想要IG充分美的畫面，給大家一些小建議：

1．單品照可以採買一些小道具、應景的時下好用單品使用，例如：漂亮的包裝、紙包袋不要丟，再購買小裝飾擺在一起deco。

2．採用自然光，清晰自然，在調些許霧空氣，就有一種日系輕新的森林風格。

3．下載濾鏡app拍攝，設定風格就不更換，九宮格畫面超完整、超perfect。

4．善用手機內建程式，對焦、霧化、銳利化，凸顯風格不困難。

5．後期拼接圖，可以用橫圖，多一點角度拍攝，可以製造不同感覺喔！

擺放小道具魔力，就是有一種進專業攝影棚正經很會拍的樣子。哈哈

我所購入這組拍照小道具大約700多元，真是不能省的。「擬真書彩盒裝飾」真心覺得好看，何況零碎的小道具，直接放入盒子，收納超方便，大約五秒能收完整個桌子。

黛安娜木手作的24件組

內容物有：正方形的原木墊、好好拍卡片（超級多張）、松果、麻繩綑、手感麻布、乾蓮蓬、枯枝捆、擬真鳥巢、漿果束、純白棉花、金黃麥穗綑、蓮蓬支。

拍照不再空虛了，家中怎麼少得了部落客、IG使用者的最愛拍攝神器呢？

※圖片+文字：Vogue 美人會 - YuiMode

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