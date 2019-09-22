球鞋撞成一團也甘願！周董穿螢光綠對決周湯豪　安心亞低調強碰鄧紫棋

編輯／Duke

如果說上半年最強鞋王是Travis Scott X Air Jordan 1，那下半年的鞋王肯定是Sacai X Nike LDWaffle，而該鞋款造成的風潮相當誇張，原因在於台灣只有一間店發售，並且數量稀少，導致轉售價格持續飆漲，眾多明星紛紛也穿上腳，包括潮流狂熱的林俊傑、陳冠希、周湯豪、周杰倫，還有安心亞、鄧紫棋等，撞成一團也不在意。

在 Instagram 查看這則貼文 sacaiofficial（@sacaiofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 4 日 下午 8:00 張貼

由設計師阿部千登勢（Chitose Abe）打造的Sacai X Nike LDWaffle，是一雙結合Nike LDV與Waffle Daybreak的鞋款，其特殊雙層解構設計也讓眾多明星愛不釋手，像是藤原浩、陳冠希、周湯豪、周杰倫、鄧紫棋等都不斷地穿著亮相，並且在個人社群帳號表示對於該鞋款的喜愛。

這款鞋實在太搶手也太厲害，明星們撞鞋也甘願，周董穿的配色與周湯豪一樣，撞個正著，林俊傑和鄧紫棋眼光相同，根本是偽情侶鞋，形象性感的安心亞其實也是個女鞋頭，她選擇灰黑款顯得低調，前2NE1成員Dara更狂，兩腳不同色，意思就是她擁有兩雙。

▲藤原浩。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

▲陳冠希與老婆秦舒培都穿Sacai X Nike LDWaffle的新款配色。（圖／翻攝自IG@edcee3000）

▲周湯豪選了鮮豔的鞋款。（圖／翻攝自IG@nickthereal4sho）

▲周杰倫當然也有。（圖／翻攝自IG@jaychou）

▲鄧紫棋多次穿著亮相。（圖／翻攝自IG@gem0816）

▲林俊傑對潮流相當熱愛。（圖／翻攝自IG@jjlin）

▲前2NE1成員Dara，兩腳穿的是不同配色的款式。（圖／翻攝自IG@daraxxi）

▲應該很多人不知道，安心亞其實是個女鞋頭。（圖／翻攝自IG@amberber_an）

然而，Sacai X Nike LDWaffle在眾明星的加持下，包含先前的黃綠、藍紅以及近日推出的粉綠、黑白、灰白等5款配色，目前於轉售市場中的價格皆落在台幣2萬元左右，因此便有許多沒能原價入手的朋友大喊：「真心喜歡的人，根本就買不到。」

不過，前5款配色都沒能買到的朋友，其實也不用太擔心，因為根據IG爆料帳號@zsneakerheadz的消息，Sacai與Nike預計在明年2月帶來黑、白2色的LDWaffle，所以喜歡該聯名的朋友，明年千萬不要錯過原價入手的好機會囉！

▲預計明年2月發售的黑、白款配色。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz）

此外，不斷延後發售日期的Travis Scott X Air Jordan 6，近日根據IG爆料帳號@dropinfos的最新消息，該鞋款將在10／12登場，而尺寸包括成人、兒童以及嬰兒，並預計發售129,000雙。

在 Instagram 查看這則貼文 Release Info Plug（@dropinfos）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 16 日 下午 12:49 張貼

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