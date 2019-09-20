fb ig video ETtoday search mobile

最時尚的冰棒！FENDI在米蘭車站開快閃店賣冰　FF Logo沒融化前快打卡

> >

編輯／JJ　圖／品牌提供、翻攝自IG@_steccolecco_、@gentlemonster

隨著米蘭時裝周展開，各地時尚圈潮流人士雲集，儼然成為一個時尚之都，在這期間米蘭中央車站更是出現了新面孔，「Steccolecco X FENDI」聯手打造的冰棒快閃店就這麼矗立於車站內，印著FENDI LOGO的冰棒成了時尚配件，不同設計風格的圖案與口味，來到了米蘭一定要買一支朝聖打卡！

▲米蘭中央車站 Fendi冰棒。（圖／品牌提供）

來自義大利的手工冰棒品牌Steccolecco 在2018年時就曾經與FENDI合作過，今年又再度聯手於米蘭中央車站一樓開設了 Steccolecco X FENDI 的期間限定店（9月12日到10月14日），整間店的視覺都是採用FENDI 經典元素，包括專屬於FENDI 的黃色、冰棒上的FF LOGO。

▲米蘭中央車站 Fendi冰棒。（圖／品牌提供）

▲米蘭中央車站 Fendi冰棒。（圖／品牌提供）

搭配不同的圖案，現場有近二十種口味可以選擇，Steccolecco 所使用的都是天然的原料，可以吃到各種時令水果、新鮮的牛奶、優格、雞蛋，也還有堅果類、巧克力等等口味。因不同食材呈現不同顏色的冰棒，印有各式的雙F LOGO、滿版Monogram印花，還有1987年設計出由正黑色與深棕色條紋組成的經典 Pequin 條紋圖案，散發出的精品感讓人捨不得咬下去，還是在它融化前多拍點照片最實在。

▲米蘭中央車站 Fendi冰棒。（圖／品牌提供）

▲米蘭中央車站 Fendi冰棒。（圖／品牌提供）

在Instagramg上搜尋Hashtag＃steccoleccoxfendi 可以發現，已經許多人上傳FENDI 冰棒美照，如果有剛好人在米蘭的朋友，別忘了去一探究竟，買不起FENDI包沒關係，FENDI 冰棒可以多買幾支！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲米蘭中央車站 Fendi冰棒。（圖／品牌提供）

在今年夏天5／8～7／28 時Steccolecco X FENDI 與知名墨鏡品牌Gentle Monster 在首爾新沙洞的 Cafe The Garden也有推出快閃活動，冰棒的外觀上除了雙F LOGO 還印有Gentle Monster 字樣，當時引起了一波打卡熱潮呢～雖然活動已經結束，但是漂亮的咖啡廳還是在喔～也讓人不免期待，下次Steccolecco X FENDI 的聯名冰棒又會出現在哪裡呢？

▲米蘭中央車站 Fendi冰棒。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

米蘭, 米蘭時裝周, 米蘭中央車站, FENDI, Steccolecco, Steccolecco X FENDI, 冰棒, FENDI冰棒
fashion.net

熱門文章

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

試・開箱／GUCCI唇膏出了58色！米開理紅、玫瑰粉超美

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP

倫敦時裝周／台灣設計師黃薇用「強迫症」驚艷全球

2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

林志玲深V海溝不見底　高腰澎裙甜遮肚，網驚：肚子怎麼大了

延長手機壽命比換iPhone 11更實際！6大壞習慣「從不關機」最致命

MARVEL RUN漫威路跑來了！9／20報名　空間寶石、無限手套變身完賽獎盃

肯德基推出「炸雞甜甜圈三明治」！糖霜配雞汁熱量驚人　網：超欠吃 2019全台周年慶檔期大整理！　小資們快計畫該怎麼搶貨 米蘭時裝周／曾之喬深V詮釋穿著PRADA的「惡魔」　宣美「神洋裝」胸腰腿全露 12星座誰最玻璃心？雙魚一碰就碎滿地、巨蟹默默自己療傷 孔曉振真性情　秀伯爵珠寶當眾照鏡子整理長髮 戴墨鏡不只為了時尚！4招亮眼保健小秘訣　常保水汪汪迷人雙眸 5大傷髮質壞習慣你中了！頭皮要防曬、濕髮睡覺容易禿頭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面