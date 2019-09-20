最時尚的冰棒！FENDI在米蘭車站開快閃店賣冰　FF Logo沒融化前快打卡

編輯／JJ 圖／品牌提供、翻攝自IG@_steccolecco_、@gentlemonster

隨著米蘭時裝周展開，各地時尚圈潮流人士雲集，儼然成為一個時尚之都，在這期間米蘭中央車站更是出現了新面孔，「Steccolecco X FENDI」聯手打造的冰棒快閃店就這麼矗立於車站內，印著FENDI LOGO的冰棒成了時尚配件，不同設計風格的圖案與口味，來到了米蘭一定要買一支朝聖打卡！

來自義大利的手工冰棒品牌Steccolecco 在2018年時就曾經與FENDI合作過，今年又再度聯手於米蘭中央車站一樓開設了 Steccolecco X FENDI 的期間限定店（9月12日到10月14日），整間店的視覺都是採用FENDI 經典元素，包括專屬於FENDI 的黃色、冰棒上的FF LOGO。

搭配不同的圖案，現場有近二十種口味可以選擇，Steccolecco 所使用的都是天然的原料，可以吃到各種時令水果、新鮮的牛奶、優格、雞蛋，也還有堅果類、巧克力等等口味。因不同食材呈現不同顏色的冰棒，印有各式的雙F LOGO、滿版Monogram印花，還有1987年設計出由正黑色與深棕色條紋組成的經典 Pequin 條紋圖案，散發出的精品感讓人捨不得咬下去，還是在它融化前多拍點照片最實在。

在Instagramg上搜尋Hashtag＃steccoleccoxfendi 可以發現，已經許多人上傳FENDI 冰棒美照，如果有剛好人在米蘭的朋友，別忘了去一探究竟，買不起FENDI包沒關係，FENDI 冰棒可以多買幾支！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以



在 Instagram 查看這則貼文 enrico palman（@enricopalman）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 15 日 下午 12:00 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 ISSA Baby（@louisa.valentina）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 16 日 上午 11:46 張貼

在今年夏天5／8～7／28 時Steccolecco X FENDI 與知名墨鏡品牌Gentle Monster 在首爾新沙洞的 Cafe The Garden也有推出快閃活動，冰棒的外觀上除了雙F LOGO 還印有Gentle Monster 字樣，當時引起了一波打卡熱潮呢～雖然活動已經結束，但是漂亮的咖啡廳還是在喔～也讓人不免期待，下次Steccolecco X FENDI 的聯名冰棒又會出現在哪裡呢？

在 Instagram 查看這則貼文 카페, 인테리어（@spot_editor）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 11 日 上午 5:31 張貼

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