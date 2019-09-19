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范逸臣消失當「跑男」終於露面！戴柏萊士帥錶首次體驗時尚趴

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▲好久不見的范逸臣唱歌給你聽。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

2008年演紅《海角七號》的國片一哥范逸臣，近年來鮮少露面，終於在19日現身瑞士鐘錶品牌Bell & Ross（柏萊士）新品發表。最近熱愛參與馬拉松賽事的他，樂當「跑男」膚色黝黑不少。不過戴上新款手錶BR05，一邊獻唱《無樂不作》仍是電暈眾人，也悄悄曝光了最新動態令粉絲又驚又喜。

▲范逸臣。（圖／品牌提供）

▲范逸臣。（圖／品牌提供）

▲范逸臣與Bell & Ross創始人布魯諾拉米奇一同秀新錶BR05。（圖／品牌提供）

藝人范逸臣以一曲《無樂不作》翻紅，至今仍是經典，也被Bell & Ross相中，與創始人布魯諾拉米奇 (Bruno Belamich) 一同出席本次新品發表。而他完美的都會探索者形象，演繹此次錶款再適合不過。剛完成敦煌超級馬拉松挑戰的范逸臣，穿著帥氣西裝，遮掩不住明顯變黑的膚色，不過更能襯托出BR05的英姿。

▲范逸臣。（圖／品牌提供）

▲范逸臣。（圖／品牌提供）

范逸臣佩戴BR05黑色款更顯穩重內斂。（圖／品牌提供）

首次踏入時尚精品秀的范逸臣也表示，「對品牌的印象除了耐用，更喜歡方中帶圓的融合設計，連女生也可以戴，造型十分多變。」然而被提及最想送這款手錶給誰，范逸臣二話不說回應，「林義傑」。同為跑友的兩人早已建立深厚友誼，「藍色非常適合他的風格。」

另外，范逸臣分享選擇手錶的要件，「先是實用，再來才是價格以及耐看程度。」坦言自己屬於非常理智的消費者，會先思考許久是否需要，然後三分鐘內就買單，但是一定要耐看，以免日後後悔。最後，他也大方透露最新動態，近期於周杰倫監製的電影「叱吒風雲」拍攝中擔任要角。雖然也表示目前沒有新專輯打算，但也讓影迷歌迷能好好期待新作品登場。

▲范逸臣。（圖／品牌提供）

▲范逸臣。（圖／品牌提供）

▲范逸臣。（圖／品牌提供）

▲（依序）范逸臣深黑色不鏽鋼錶款NT$168,000；海軍藍橡膠帶錶款NT$149,000；銀灰色不鏽鋼錶款NT$168,000。（圖／品牌提供）

范逸臣此次佩戴品牌新款BR05不鏽鋼深黑色錶款，彰顯穩重氣質，另外，更有優雅的銀灰色以及亮眼的海軍藍色。錶殼與鍊帶的一體式結合完美呈現了大城市中的建築結構，與品牌理念「TIME INSTRUMENT FOR URBAN EXPLORERS」相呼應。此外，方中帶圓的結構更是本次一大亮點，就連范逸臣也愛不釋手。
 

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關鍵字：

范逸臣, Bell & Ross, 柏萊士, 叱吒風雲
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