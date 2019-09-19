Daniel Wong人工打造都市小竹林　邀時尚咖「駐足」免費抽絲巾鞋



▲Daniel Wong概念店打造大型竹子裝置藝術，名為「駐足」。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

華裔設計師品牌Daniel Wong將於今年（2019）滿5歲生日，為此設計師Daniel（黃偉豪）回到2014年辦第一場秀的地方：虎林街概念店，象徵回歸初心的意義，以「探索起點：這一站。駐足」為題，打造大型竹籬裝置藝術。

▲Daniel Wong概念店打以「駐足」為題，用竹子打造大型裝置藝術。（圖／品牌提供）



為5歲生日暖身的「駐足」裝置，也在小竹林中放入逾50雙印花鞋履，包含經典的懶人鞋與去年（2018）推出的運動鞋。即日起至10／31共43天，只要到店內「駐足」，探索被Daniel Wong印花世界包圍的美好，就能抽籤，從美麗的絲巾玫瑰花抽一根，就有機會免費抽中價值新台幣6,880元的印花鞋，或得到5折、買一送一的優惠。

▲歡慶5歲生日，即起～10／31到店內能抽絲巾鞋。（圖／品牌提供）



概念店距離信義區不遠，但卻有偷得浮生半日閒的慢活步調，Daniel Wong邀請大家一同「駐足」，在庸碌生活中享受片刻悠閒時光。以竹呼應足，在錯綜複雜的小竹林線中，放置了超過50款印花鞋，也有Daniel想讓大家跟隨品牌的腳步，一同探索5年來印花創作的深意。

▲有超過50款印花的絲巾鞋是Daniel Wong經典商品，售價NT$6,880元。（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

「駐足」裝置藝術由Daniel與工作團隊一起，大家齊心協力一起用天然竹子打造而成。曾在義大利精品凡賽斯（VERSACE）擔任首席印花設計師的Daniel，5年前在台創立品牌時，靠自己擅長的印花打出知名度，「絲巾鞋」與「印花絲巾」是兩大重點單品，因此這回以印花鞋為重點，確實有回到根本的意味。

▲Daniel Wong成立品牌5年，以印花為招牌，至今共創作100款以上的印花。（圖／品牌提供）

