紮染風大起！法國古著店把Nike襪子、T恤變色還能配成套

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上次為大家介紹OWAISHS將熱門的白色Nike長襪加入染料，打造了9款不同配色的長襪後，來自法國的古著店家Maison Mère，便開始追尋OWAISHS的腳步，並帶來紮染的Nike T-Shite以及襪子，而Maison Mère跟OWAISHS又有什麼差別，下面帶各位一起來了解吧！

▲OWAISHS打造了9款不同配色的Nike長襪。（圖／翻攝自OWAISHSB）

其實Maison Mère帶來的Nike染製單品與OWAISHS有很大的差別，原因在於OWAISHS使用純色製作，而Maison Mère則是以紮染方式呈現。

▲OWAISHS使用純色製作長襪。（圖／翻攝自OWAISHSB）

▲Maison Mère以紮染方式呈現。（圖／翻攝自Maison Mère）

由Maison Mère推出的Nike染製單品，共有3款渲染T-Shirt以及3款紮染長襪，而每款皆使用4到5個顏色，並且全都是以白色的Nike的DRI-FIT長襪與Logo T-Shirt為藍本製作。

▲每款皆使用4到5個顏色製成。（圖／翻攝自Maison Mère、OWAISHSB）

喜歡紮染設計的朋友，目前可於Maison Mère官網購得，有不同的組合，如果以歐元59元（約台幣1,830元）的售價購買，可以得到1件紮染T-Shirt與長襪，而歐元69元（約台幣2,140元）的售價購買，則有1件紮染T-Shirt與2雙長襪，不過，黑白沾染T-Shirt與長襪已經售完。

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