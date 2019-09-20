一衣多穿好重要！天氣微涼快學長版襯衫搭配法　省時又時髦

不管季節更迭，瀏覽日本女生的穿搭照片時總是少不了的單品就是「襯衫式洋裝」。除了單穿之外，天冷時可以內搭高領或外搭背心，天熱時也可以敞開鈕扣當作防曬罩衫，薄薄一件卻能大幅提升整體搭配的層次感，可說是一衣多穿的超實用單品。本季也想輕鬆駕馭「襯衫式洋裝」的話，就一起參考日本女生們的穿搭方式與技巧吧！

【長版襯衫單穿】



襯衫式洋裝能依細節的些微改變而呈現不同的服裝表情，傘狀的澎袖設計能呈現較為正式的氣質感，落肩的寬鬆款式則有著輕鬆俏皮的氛圍。推薦選擇顏色較鮮豔或較重的款式並將配件做些變化，再戴上可以豐富整體感的飾品，就能跳脫出長版襯衫看起來像睡衣的既定印象。

【長版襯衫 + 寬褲】



如果覺得今年相當熱門的長版 Tee 呈現出的衣著感太過休閒，不妨就以長版襯衫取代。透過與寬褲的穿搭營造出層次感，透過上寬下也寬的造型輪廓更能表現出不造作的時髦印象。想營造出顯瘦效果的話，推薦可以選擇無領設計或將胸口鈕扣敞開 的款式，解開兩顆左右的鈕扣露出鎖骨，不僅能展演大人感性感氛圍，也可以有修身感受。

【長版襯衫 : 罩衫】



將長版襯衫敞開鈕扣當作罩衫著用不只能夠防曬，也相當令人在意的穿搭法就是透過縱向線條能達到拉長身高的效果！別忘了再將內搭的上衣紮進褲子裡，讓腿長比例再更加完美，尤其適合小個子女生穿搭。而敞開的開襟襯衫因為是輕薄材質，於行走間或是微風吹拂時刻都能讓衣襬呈現出自然飄逸感，即使是隨興穿搭也能擁有不造作的慵懶時髦印象。



Text : Deby



Photo：WEAR

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