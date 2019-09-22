fb ig video ETtoday search mobile

瀏海過渡期好困擾！日本女生的4個「前髮整理術」超實用

> >

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

想將短瀏海留長時都會經歷一段有些困擾的過渡期，長度卡在一個不上不下的地帶，既無法再自然垂放於額頭前，卻也無法好好地勾到耳後，這樣一個令人感覺尷尬難耐的時期應該是許多人都曾有過的經驗。不想讓不長不短的瀏海總在出門前成了比穿搭還困擾的造型部分，就得先學會過渡期的前髮整理術！

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）
瀏海長度的過渡階段，不能再用基本的方式整理頭髮。想照常維持理想的髮型，就多花一些心力，並參考以下日本女生的造型技巧讓留長中的瀏海也能有滿意的表現吧。

瀏海 Point 1 #以髮夾收起

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

沒辦法順順地讓瀏海有著良好的服貼度，最簡單的方式就是利用髮夾將前髮收起。不論是旁分還是中分，只要稍微將頭髮往外側扭結，若是長度允許就可以從髮根開始編出一個小尾辮，再利用小黑夾或是近期相當流行的金屬系髮夾固定就能輕鬆將瀏海收乾淨。


瀏海 Point 2 #丸子公主頭

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

比起單純將瀏海夾起來，利用整個前髮往後梳成一個小丸子公主頭也是過渡期瀏海相當好用的造型方式。因為長度不夠會讓髮束感更加明顯，無需刻意梳理就可以有自然的慵懶造型。綁不起來的部分就讓它自然垂放，有點像是胎毛的前髮會讓整個髮型看起來相當時髦。


瀏海 Point 3 #波浪捲濕濕髮

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

長度落在眼下與下巴之間的瀏海，若是沒有特別整理使其落在臉龐就會看起來太過邋遢。這個時期的瀏海非常適合利用電捲棒做出波浪感的彎度，就好像帶點自然捲的髮絲，再抹上些許髮油營造濕濕髮感就可以很有日系女生的時髦韻味。


瀏海 Point 4 #以髮帶收起

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

過渡期的瀏海一疏忽整理就會讓整體看起來扁塌沒型，懶得運用電棒或編髮來打造印象感的話，髮帶將會是懶惰女生或是不擅於打理髮型的人的一大福音。選擇印花款式的絲巾髮帶將前髮收起，可以自行調整角度到最適合的位置。喜歡乾淨俐落感的話建議可以將整個瀏海盤起或是綁好馬尾後再繫上；若偏好 girly 的日系風格的話，就可以將頭髮上些捲度，再挑起部分髮絲自然垂墜於臉頰兩側，還能有修飾臉型的效果。

Photo : @lala__hair, Hair, HOT PAPPER

 更多日本流行文章請上 FACY

短髮的季節來了！絕對值得剪髮前參考的日本女生2019人氣短髮造型

想剪短髮卻遲遲沒動作？就先依臉型挑選起自己適合的「及肩中長髮」開始變換髮型

日本中長髮女生都會的髮型整理！超輕鬆就能上手的編髮快學起來

關鍵字：

FACY, FACY Ladies, 髮型, 短髮, 劉海, 剪髮
fashion.net

熱門文章

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

試・開箱／GUCCI唇膏出了58色！米開理紅、玫瑰粉超美

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP

倫敦時裝周／台灣設計師黃薇用「強迫症」驚艷全球

2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

延長手機壽命比換iPhone 11更實際！6大壞習慣「從不關機」最致命

奧斯塔羅12星座一周運勢0923-0929　魔羯出差有意外之財、天秤桃花旺

跟著做限醣飲食10大守則！成功率達八成，一週能瘦3公斤

Ella最新「長高神鞋」上腳　秒抽高6.5公分變170大長腿 超勵志！從胖妹→火辣健身教練　韓妞1年甩肉28斤飲食、運動菜單公開 林志玲深V海溝不見底　高腰澎裙甜遮肚，網驚：肚子怎麼大了 遇到像撿到寶！雙魚貼心、金牛超有愛，最佳閨密TOP5 全日本最夢幻旅館！搭小船才能進入的虹夕諾雅京都　一生一定要住一次 瀏海過渡期好困擾！日本女生的4個「前髮整理術」超實用 日本正夯「短時妝」和急速美肌法！3秒鐘保養、一步驟完成打底

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面