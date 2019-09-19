「夜市雞排珍奶帽」來了！吃貨們手刀搶　NEW ERA讓台灣文化潮出國際

▲NEW ERA最新推出「台灣風情」限定版9FORTY帽款。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

夜市和珍珠奶茶絕對是台灣最在地的特色之一，現在潮流品牌NEW ERA也看準商機，推出全「台灣風情」限定版9FORTY帽款，直接把雞排印在帽子上，還有各種小吃看到就流口水，簡直潮出國際，實在是可愛破表！

美國有線電視新聞網CNN更把台灣夜市列為「台灣之光」，夜市不僅是台灣獨有的特色，其實也能與時尚相結合。NEW ERA這回推出台灣夜市限定系列帽款，除了將特色小吃作為設計圖樣，也不忘將大家常玩的經典遊戲撈金魚、套圈圈、吊酒瓶等元素一併加入，不只玩創意還要玩回憶。

▲雞排帽、珍奶帽勢必引起潮流，NT$1,380。（圖／品牌提供）

此番搭配上品牌經典9FORTY現今最流行的款式，加上黑、白、藍底色與細膩可愛的圖樣設計，將台灣味十足的在地文化與潮流時尚經典加乘。可以看到帽子上不僅有雞排裝在袋子中的可愛元素，更精緻的繡上了公雞圖案，光是戴上它就足夠引人目光，餓到流口水。另外，珍珠奶茶也不能少，珍珠以顆顆分明的模樣，傾斜在帽子上，帽身更繡上了TAIWAN字樣，更具收藏價值。

除了雞排帽，南韓最近興起一款「全雞帽」，帽如其名真的是將整隻雞戴在頭上，不僅有雞腿和雞身，按下按鈕之後，雞還會隨之跳舞，引起不少粉絲歡呼。

在 Instagram 查看這則貼文 G마켓 공식 인스타그램（@gmarketstory）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 19 日 下午 10:43 張貼

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