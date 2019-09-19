鬆垮肌走開！超簡單「3招」去橘皮，秘密藏在飲食裡

▲橘皮形成和飲食習慣也有很大關係。（圖／翻攝自IG/babebani）



記者曾怡嘉 / 綜合報導

雖然邁入9月，但天氣還不算涼，把握最後的高溫盡情展現瘦身線條吧！很多女生可能辦公室久坐，即便不胖，但是大腿和臀部上都有橘皮，雖說橘皮沒辦法速效除掉，但只有從以下方面注意，加速下半身血液循環，去除橘皮絕對不是夢！

▲多吃蔬菜補充纖維質，選擇原型食物會比加工來得好。（圖／翻攝自IG/babebani）

#少吃高脂、高鹽食物

根據研究顯示，常吃高脂、油炸和甜食容易產生橘皮，高鹽和高碳水化合物，更會促進雌激素增加，進而影響體內循環，多餘的水分和廢物無法排出，當脂肪細胞增大擠到真皮層的結締組織上，橘皮便會生成。

▲多喝水幫助養膚美肌更可緊緻肌膚。（圖／Unsplash，以下同）

#不喝水會讓橘皮更嚴重

多喝水除了能養顏美容，更能使肌膚維持剛好的保濕度，肌膚一乾，橘皮更容易跑出來作亂。除此之外，使用保濕乳液維持肌膚潤澤度，多吃酪梨、橄欖也能使肌膚豐盈保水，讓橘皮變得不明顯。多補充綠茶、烏龍茶也是不錯的選擇。

▲勤泡澡和適當去角質都能減緩橘皮增生。

#每星期至少去角質一次

這個方式雖然不是百分百管用，但藉由去角質來去除肌膚老舊角質，的確可以使橘皮減緩，搭配按摩刷在臀部和大腿後方按摩畫圓，也有不錯的效果。若時機允許，溫熱水泡個半身浴能促進下半身血液循環，利用流汗排出體內多餘廢物更好。

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