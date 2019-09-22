從無話不說到無話可說　分手前的5大跡象「妳變成替代方案」

▲ 或許我們都曾經歷過一段感情從無話不說到無話可說。（圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

可能大家都有經驗，一段感情從熱戀期的無話不說，到最後的無話可說。而這些看似突如其來的變化其實都是慢慢演變的，一起來審視一下自己的感情是否出現了這5種跡象，那就要好好的解決問題了。

1.別的朋友沒時間才來找妳

雖然兩個人在一起都需要給彼此空間，可是我們發現另一半從一開始的貼tt，到後來演變成把我們當做替代方案，只有兄弟朋友放鴿子才會想起我們的時候，那就要注意了，別再當做別人的替代方案，我們也可以是感情裡的第一位。

▲ 總是說今天要有事，找不到別人才來找妳。（圖／翻攝自unsplash）

2.不在意妳說過的話

一個人有沒有用心從話語中就可以發現，如果他總是忘記你說的話，把你的一言一行不當一回事，這都是一個警訊，不妨好好坐下來溝通，因為感情中的任何小事都能代表對方的態度，我們可以接受平淡的細水長流，卻無法抹平彼此的不在意，只要在意妳，沒什麼事情記不住。

▲ 妳說過的話卻好像沒說過，一點也不在意。（圖／翻攝自unsplash）

3.沒有在忙卻回信息很慢

回訊息的速度其實也代表著一個人的用心程度，相信大家都有經驗，當對方沒有在忙還不回訊息，甚至看到他更新IG、FB，那種感覺真的很差，好像自己被遺忘了。所以也別再為他找藉口，那不是忙，那只是不想回妳。

▲ 沒在忙也不回消息，不在身邊就像失蹤。（圖／翻攝自unsplash）

4.出去約會拼命滑手機

的確大家出去都會滑手機，但是情侶之間還是需要保持雙方交流的時間，其實溝通很重要的一部分就是彼此的傾聽，如果當其中一方在滑手機，想必另一方也會不想說話，這樣真的會讓兩人慢慢無話可說。

5.對待異性朋友比妳還好

這一點相信大家都無法接受，可是偏偏有很多男生拿捏不好尺度，要當所有女生的「李大仁」。其實女生或許都跟另一半強調過自己的尺度在哪，如果另一半還是無動於衷，拼命挑戰妳的極限，那真的不是對方健忘，而是他把異性看的比妳更重要，想必這樣的感情更多的是不快樂。

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