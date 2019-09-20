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孔曉振真性情　秀伯爵珠寶當眾照鏡子整理長髮

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 ▲孔曉振首度以伯爵亞洲品牌大使身分出席伯爵晚宴。（影／記陳雅韻攝）

記者陳雅韻／綜合報導

伯爵（PIAGET）昨晚於曼谷Park Haytt酒店舉辦Golden Oasis金燦綠洲頂級珠寶晚宴，今年成為品牌亞太區大使的南韓「收視女王」孔曉振，首度公開出席伯爵活動，39歲的她穿黑色平口禮服微露酥胸，搭配總價逾4800萬元黃鑽珠寶亮相，趁拍照空檔還不時往左右鏡子瞧，在媒體鏡頭前頻頻撥髮整理，流露自然不做作的一面。

▲▼ 孔曉振 。（圖／品牌提供）

▲孔曉振流露自然不做作的真性情。（圖／品牌提供，以下同）

今年是孔曉振豐收的一年，她睽違3年重回小螢幕，在KBS新劇《山茶花開時》飾演單親媽媽，而代言也不間斷，伯爵相中她的知性美，邀她加入品牌大使陣容。昨晚她首度出席伯爵活動，雖然未接受訪問，但在媒體鏡頭前展現真性情，只要有幾秒空檔就往兩旁的鏡子照並整理頭髮，相當在意長髮是否完美。

▲▼ Piaget伯爵 。（圖／公關照）

▲孔曉振佩戴主石為3.57克拉艷彩黃鑽的耀眼驕鑽石項鍊29,700,000元。

當晚孔曉振穿著黑色平口禮服，大方露出手臂的刺青，她也不時將手擺在禮服口袋裡擺pose，展現優雅與個性兼具的魅力；而珠寶她選擇伯爵Golden Oasis系列中最愛的耀眼驕陽黃鑽與鑽石項鍊、耳環與Treasures黃鑽戒，總值逾4800萬元。

▲▼ 孔曉振 。（圖／品牌提供）

▲孔曉振穿平口黑色禮服搭配總價逾4800萬元的伯爵珠寶亮相。

▲▼ Piaget伯爵 。（圖／公關照）

▲孔曉振同時搭配Treasures黃鑽頂級珠寶鑽石戒指，主石約5.08克拉，18,700,000元。

面對許多想與她合影的VIP，孔曉振來者不拒，親切與伯爵貴客們合影。同場還有多位泰國明星，包括身兼演員與模特兒的混血女星Sririta Jensen、男演員Ken Phypoom與Golf Pichaya，一同欣賞伯爵總值逾150億元的Golden Oasis頂級珠寶系列。

▲▼ 伯爵 。（圖／公關照）

▲泰國與丹麥混血女星Sririta Jensen受邀出席伯爵VIP晚宴。

關鍵字：

伯爵, PIAGET, 孔曉振
fashion.net

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