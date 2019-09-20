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延長手機壽命比換iPhone 11更實際！6大壞習慣「從不關機」最致命

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編輯／Ann

蘋果（Apple）新機iPhone 11系列開賣在即，如果價格讓你無法入手，學習一下如何延長iPhone的壽命，也是一種省錢之道。以下列出6個iPhone用戶最常發生的使用錯誤，你上榜了嗎？

Top 6 從來不清潔手機

手機也需要定期清潔，有研究就顯示手機的細菌數甚至超過馬桶，也是因此耳機孔或是充電孔會產生一些細小的灰塵影響使用，所以不妨定期用非金屬的物體伸入充電孔清理。

▲iPhone。（圖／翻攝自unsplash）

▲iPhone也需要定期清潔。（圖／翻攝自unsplash）

Top 5 從不關機

電量即便已經變黃、紅，許多人還是沒有關機的習慣。的確，iPhone不需要天天關機，如果想要省電可開啟飛行模式，不過真正有利於電池的操作是，至少每一週關機重啟手機一次，才可以達到良好的蓄電功能，延長iPhone壽命。

Top 4 照片太滿

打開手機相冊，發現滿滿的照片捨不得刪除，甚至已經顯示內存不夠。這樣其實對iPhone很傷。正常來說，手機儲存空間應該空出10%，並且隨時刪除不需要的東西，或是上傳至雲端，不僅安全也不佔用空間。

▲iPhone。（圖／翻攝自unsplash）

記得留10%內存。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 使用它牌充電器

常常在夜市或是非正規管道購買數據線、充電器的大家要注意了，根據英國Chartered Trading Standards Institute的研究顯示， 99%的冒牌充電器都沒有通過安全測試，也就是將你昂貴的手機暴露危險中，既然手機錢都花了，那麼充電器的小錢還是別省了，避免因小失大。

Top 2 全沒電才充電

很多人認為iPhone充電整晚是危害，其實沒電才充電更危險。原因是現今的智慧型手機都是採用「鋰電池」，鋰電池完全沒有過度充電這回事。所以大家還是在手機快沒電時就要連接充電線，以免減少電池壽命。

▲iPhone。（圖／翻攝自unsplash）

▲別等到沒電才充電。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 帶著手機殼充電

為了保護手機，很多人選擇手機殼不離身，其實充電時非常忌諱帶著殼。這樣會使手機過度發熱，並且沒有被保護到的部分會產生受熱不均勻，也是對手機的一種危害。

▲iPhone。（圖／翻攝自unsplash）

▲手機殼記得在充電時拿下。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

手機, 蘋果, iPhone 11, Apple
fashion.net

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