植村秀推出Pokemon超萌聯名彩妝，「大人風」皮卡丘你看過嗎？

▲皮卡丘超萌聯名，讓粉絲心甘情願掏錢買單。（圖／翻攝自Shu uemura、IG/vocemagazine，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

十萬伏特超強電波！植村秀每年聖誕彩妝都不會讓人失望，繼之前瑪莉兄弟之後，這次為大家帶來超可愛的皮卡丘。滿滿的皮卡丘元素，搭配金黃色調，搭配心型圖案，重塑大人風的嶄新形象。

皮卡丘55刷／刷具組

品牌最經典的55刷換上奢華金色外表，手繪皮卡丘搭上超有質感的外殼，粉絲絕對要收。

皮卡丘限定唇膏系列

每年讓人敲碗的聖誕唇膏，這次依然沒讓你失望，仔細看每支唇膏上都有不同造型和POSE的皮卡丘，真是有夠可愛！唇膏細分為3種質地，每色都很實用，完全沒有雷。



皮卡丘限定眼影盤

最引人注目的就是這組眼影盤了，一共推出兩款共分為9色和12色，顏色皆為秋冬流行的美麗漸層，除了能當眼影，更能當腮紅和唇彩使用，CP值可說是相當高。

全系列限量聯名在日本分兩次發售，第一波預計在11/1發售12色眼影盤、9色眼影盤、唇膏、棕色眉筆、55粉底刷、潔顏油。第二波品項則在11/15推出腮紅、唇部卸妝凝膠、刷具、睫毛夾和化妝箱。

而10月中旬則會先行發售迷你唇膏組和4款潔顏油組合，想要搶先入手，不如就飛一趟日本吧！

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