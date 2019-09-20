fb ig video ETtoday search mobile

戴墨鏡不只為了時尚！4招亮眼保健小秘訣　常保水汪汪迷人雙眸

> >

▲亮眼保健4秘訣。（圖／翻攝pexels、IG）

▲健康的雙眼清亮有神更有魅力。(圖／翻攝IG@jennierubyjane)

記者張毓容／台北報導　

眼睛是靈魂之窗，是我們欣賞美景、觀察週遭事物的重要器官，擁有一雙清晰透亮的水汪汪美眸，更能吸引人目光。但現代人工作、休閒、生活都離不開3C產品，通勤滑手機、上班盯電腦、回家熬夜追劇和打電玩都是現代人過度消耗眼力的原因，雙眼過勞會使眼睛顯得無神、充斥血絲，迷人的光亮都消失，更會影響眼睛健康！

專業藥師就提醒，平時應注意環境中的各種光害，並加強眼睛保健護理，從輕微的「眼睛乾澀」、「視力減退」等狀況就要特別留意，避免更嚴重的眼睛病徵，再利用4招護眼保健小秘訣，從簡單的行動調整生活作息和飲食，輕鬆做好眼睛健康防護。

▲亮眼保健4秘訣。（圖／翻攝pexels、IG）

▲工作需緊盯螢幕的人，建議要適時閉眼讓雙眼休息。(圖／翻攝IG@jennierubyjane)

1.讓眼睛充分休息

睡眠不足容易導致眼睛疲勞、乾澀不適，因此充足的睡眠是關鍵，若不得已熬夜，也要記得白天時讓眼睛適度休息並增加眨眼次數避免淚液蒸發太快。建議可藉由熱敷或保養時按摩，幫助眼球周邊肌肉放鬆並緩解眼部疲勞、提升眼周血液循環，達到改善不適症狀的目的。

此外，長時間緊盯螢幕是導致乾眼症的元兇之一，建議使用3C產品30分鐘後要閉眼休息10分鐘舒緩眼睛乾澀及降低眼壓，針對在冷氣房工作的上班族，建議可在桌上放杯熱水，增加空氣濕度。

▲亮眼保健4秘訣。（圖／翻攝pexels、IG）

▲平常可多吃色彩鮮豔的蔬菜與水果，補充營養。(圖／翻攝pexels)

2.搭配保健食品補充營養

經美國實驗證實，葉黃素及玉米黃素能吸收和過濾藍光、紫外線，幫助延緩黃斑部病變的發展；而取自藻類的蝦紅素更可活絡眼部血液循環、舒緩眼睛疲勞。因此建議平常多吃色彩鮮艷的蔬菜與水果，並可多攝取富含Omega-3脂肪酸等護眼成分的深海魚類；若日常因為外食無法充分攝取相關營養，亦建議搭配保健食品，以補充維持眼睛健康不可或缺的營養素。

3.隱形眼鏡配戴時間不過長

配戴隱形眼鏡除了應注意清潔與衛生，可於眼睛乾澀時使用生理食鹽水或專屬濕潤液降低不適感，更重要的是隱形眼鏡配戴時間盡量勿超過8小時，更不要戴著隱形眼鏡睡覺，避免眼睛長期缺氧造成角膜損害或感染。

4.適時戴眼鏡防風沙與光害

空氣中的沙塵、煙容易隨著風吹進入雙眼導致角膜受損，因此戴上眼鏡或墨鏡能夠提供一層防護，減少異物入侵。此外，選擇可有效阻隔紫外線或藍光的鏡片材質，避免在太陽的強烈照射下對眼睛造成傷害。

 ►擁有好肌膚更能襯托美麗五官！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

眼睛, 保養, 護眼, 秘訣, 藥師, 保健
fashion.net

熱門文章

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

試・開箱／GUCCI唇膏出了58色！米開理紅、玫瑰粉超美

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP

倫敦時裝周／台灣設計師黃薇用「強迫症」驚艷全球

2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

MARVEL RUN漫威路跑來了！9／20報名　空間寶石、無限手套變身完賽獎盃

肯德基推出「炸雞甜甜圈三明治」！糖霜配雞汁熱量驚人　網：超欠吃

2019全台周年慶檔期大整理！　小資們快計畫該怎麼搶貨

12星座誰最玻璃心？雙魚一碰就碎滿地、巨蟹默默自己療傷 戴墨鏡不只為了時尚！4招亮眼保健小秘訣　常保水汪汪迷人雙眸 韓妞公開「急救瘦身法」2天就瘦2公斤！居家密集訓練超虐但超速效　 這樣怎麼能「說好不哭」！周董、阿信聯手出服飾　9／21手刀搶 感情「曖昧不清」的星座Top 3 ！射手更愛單身快感、第一名最難收服 吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾 CP值超高！Vivienne Westwood聯名VANS玩經典　4款都美炸通通3千有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面