戴墨鏡不只為了時尚！4招亮眼保健小秘訣　常保水汪汪迷人雙眸

▲健康的雙眼清亮有神更有魅力。(圖／翻攝IG@jennierubyjane)

記者張毓容／台北報導

眼睛是靈魂之窗，是我們欣賞美景、觀察週遭事物的重要器官，擁有一雙清晰透亮的水汪汪美眸，更能吸引人目光。但現代人工作、休閒、生活都離不開3C產品，通勤滑手機、上班盯電腦、回家熬夜追劇和打電玩都是現代人過度消耗眼力的原因，雙眼過勞會使眼睛顯得無神、充斥血絲，迷人的光亮都消失，更會影響眼睛健康！

專業藥師就提醒，平時應注意環境中的各種光害，並加強眼睛保健護理，從輕微的「眼睛乾澀」、「視力減退」等狀況就要特別留意，避免更嚴重的眼睛病徵，再利用4招護眼保健小秘訣，從簡單的行動調整生活作息和飲食，輕鬆做好眼睛健康防護。

▲工作需緊盯螢幕的人，建議要適時閉眼讓雙眼休息。(圖／翻攝IG@jennierubyjane)



1.讓眼睛充分休息



睡眠不足容易導致眼睛疲勞、乾澀不適，因此充足的睡眠是關鍵，若不得已熬夜，也要記得白天時讓眼睛適度休息並增加眨眼次數避免淚液蒸發太快。建議可藉由熱敷或保養時按摩，幫助眼球周邊肌肉放鬆並緩解眼部疲勞、提升眼周血液循環，達到改善不適症狀的目的。

此外，長時間緊盯螢幕是導致乾眼症的元兇之一，建議使用3C產品30分鐘後要閉眼休息10分鐘舒緩眼睛乾澀及降低眼壓，針對在冷氣房工作的上班族，建議可在桌上放杯熱水，增加空氣濕度。

▲平常可多吃色彩鮮豔的蔬菜與水果，補充營養。(圖／翻攝pexels)



2.搭配保健食品補充營養



經美國實驗證實，葉黃素及玉米黃素能吸收和過濾藍光、紫外線，幫助延緩黃斑部病變的發展；而取自藻類的蝦紅素更可活絡眼部血液循環、舒緩眼睛疲勞。因此建議平常多吃色彩鮮艷的蔬菜與水果，並可多攝取富含Omega-3脂肪酸等護眼成分的深海魚類；若日常因為外食無法充分攝取相關營養，亦建議搭配保健食品，以補充維持眼睛健康不可或缺的營養素。

3.隱形眼鏡配戴時間不過長



配戴隱形眼鏡除了應注意清潔與衛生，可於眼睛乾澀時使用生理食鹽水或專屬濕潤液降低不適感，更重要的是隱形眼鏡配戴時間盡量勿超過8小時，更不要戴著隱形眼鏡睡覺，避免眼睛長期缺氧造成角膜損害或感染。

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 1 日 上午 12:45 張貼

4.適時戴眼鏡防風沙與光害



空氣中的沙塵、煙容易隨著風吹進入雙眼導致角膜受損，因此戴上眼鏡或墨鏡能夠提供一層防護，減少異物入侵。此外，選擇可有效阻隔紫外線或藍光的鏡片材質，避免在太陽的強烈照射下對眼睛造成傷害。

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