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晨跑減脂瘦身效果比夜跑好？兩派優缺點分析　30分鐘以上是關鍵

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▲晨跑減脂瘦身效果比夜跑好？（圖／翻攝IG）

▲晨跑、夜跑各有愛好者，優缺點也有所不同。(圖／翻攝張鈞甯微博、陳意涵FB)

編輯／Amanda　

對於想減脂瘦身的人來說，跑步可說是門檻最低，不花錢又最方便的運動，沒有時間限制，可以依照自己的時間安排隨時開跑。不論是晨跑或夜跑，全看個人喜好，但有些人會很在意哪個時候跑減脂效果會更好。其實只要維持跑步時間再30分鐘以上，不論晨跑或夜跑都可以幫助減脂，但晨跑的效果更好一些，原因是什麼？晨跑、夜跑的各有什麼優缺點？以下全幫你整理好了，快來看看。

▲晨跑減脂瘦身效果比夜跑好？（圖／翻攝IG）

▲晨跑的減脂效果很好，也能提振精神。(圖／翻攝IG@babebani)

晨跑的優點

跑步可以促進賀爾蒙分泌，讓人心情穩定，選擇晨跑還能使一早開始就精力充沛，提振精神，提升之後工作效率和專注度；且因為經過一個晚上的禁食（睡眠時間），糖分已被消耗掉，所以早上晨跑會直接消耗脂肪，有很好的減脂效果。

另外，因為要晨跑必定得早起，就可以間接養成早睡早起的好習慣，且跑步運動完後容易感到飢餓，也會促使我們吃早餐，有吃早餐，中午、下午就不容易因太餓而亂吃零食，進而養成良好的生活作息習慣。

▲晨跑減脂瘦身效果比夜跑好？（圖／翻攝IG）

▲晨跑前盡量不要先吃早餐，有利於減脂，並避免引起胃部不適。(圖／翻攝IG@babebani)

晨跑的缺點

比較容易引起低血糖。建議早上起床後可先喝杯溫水再開始跑步，可幫助稀釋血液濃度，且跑完後一定要記得吃早餐，補充能量。

另外要注意，晨跑前盡量不要先吃早餐，一是因為空腹做有氧運動更有利於減脂，二則是剛吃完早餐就跑步，食物會和胃壁產生摩擦，容易引起胃部不適。

▲晨跑減脂瘦身效果比夜跑好？（圖／翻攝IG）

▲夜晚空氣品質比早晨還好，夜跑還能幫助釋放一整天的壓力。(圖／翻攝IG@3.48kg)

夜跑的優點

夜晚的氧氣含量較高，空氣品質比早晨還好；且可幫助加快新陳代謝，不僅能消耗晚餐吃入的熱量，跑30分鐘以上還能幫助減脂。另外，運動能促進多巴胺分泌，晚上跑步可幫助釋放累積一整天的壓力，放鬆心情，也能幫助夜晚入睡。

▲晨跑減脂瘦身效果比夜跑好？（圖／翻攝IG）

▲夜晚要注意時間勿過長，速度也不要太快。(圖／翻攝IG@3.48kg)

夜跑的缺點

晚上適度輕量運動會產生輕微疲勞感，有助於入睡、改善睡眠品質，但如果強過高、過於激烈則會使中心體溫上升、神經系統更為活躍，反而造成入睡困難、睡不著。所以如果真的選擇夜跑，要注意時間不要過長，速度也不要太快。再來，晚上跑步容易有安全上的問題，夜晚視線不好，建議穿著顏色明亮鮮豔的服裝，並避免在人煙稀少之處或馬路旁跑步，以減少危險發生。

另外要注意，要在用完晚餐至少40分鐘後再去跑步，避免造成腸胃不適，且晚上氣溫較低、溫差大，除了服裝要留意防風，最好再隨身攜帶一條毛巾擦汗。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 運動, 跑步, 慢跑, 減脂, 晨跑, 夜跑, 效果
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