車上也能敷！韓國「珍珠微導面膜」超貼肌膚　15分鐘看到女神光

文、圖、影／安的美妝小教室

現代人時間爭分奪秒，通勤也能掌握保養才是決勝關鍵。這回要實測的就是討論度極高的PS美美妍保濕面膜，據說有珍珠微導膜緊密貼合臉型，連坐在車上都能敷臉，怎麼都晃不掉！

保濕是基礎保養中最重要的一環，即將進入秋冬，最怕的就是肌膚乾燥，連上妝都難，那麼適時補水就是關鍵，最近超夯的水感修修保濕平衡面膜，直接從韓國直送來台，特性強大現在開給你看。

# 珍珠微導膜怎麼甩都甩不掉

想要通勤也能美美的，達到目的地依然保持水潤，真的可以在車上來一片面膜，PS美美妍水感修修保濕平衡面膜，標榜南韓獨特的珍珠微導膜，運用高彈力纖維，能緊密貼合臉型，更具遠紅外線能量提升吸收力，珍珠的礦物質元素提高保濕力。所以在車上敷臉，真的不會掉。

# 15分鐘水潤看得到

把握通勤時間的15分鐘，水潤效果看得見，由於PS美美妍保濕面膜添加時下最夯的100,000ppb益生菌、益生元複合物，可以幫助肌膚益菌活化性，修護、保水、安撫。實測敷上15分鐘之後，可以發現肌膚明顯透亮許多，時時刻刻保水升級。

# 精華液多到流出來

敷完臉之後，記得把面膜袋中的精華倒出，實測多到一隻手都接不完，建議可以重複按摩臉部，或是連帶保養脖子或是身體部位，一片面膜的功效這麼多，CP值完勝。

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