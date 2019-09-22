吃早餐來一片！「半臉實驗」有敷有保佑　持妝效果差很大



▲半臉實驗直接測面膜對持妝度有多大影響。



文、影／魚仙 圖／魚仙、品牌提供

保濕是保養環節重中之重，把水分補足，肌膚才能光滑細緻，細紋、痘痘也不會輕易找上門。尤其是身為一名上班族，天天待在冷氣房中吹冷氣，更是容易造成乾荒問題，更要注意保水狀況，除了保濕要做好外，也要不停補充水分，由內而外當個水妹子。

▲將面膜對摺，只敷在半邊臉上。



常聽女明星說上妝前必敷面膜，後續持妝效果更好。實際做個實驗，在半邊臉敷上PS美美妍水感修修保濕平衡面膜，15分鐘過後，兩邊臉的保水度、細滑度自然差很多，除此之外光澤感，也是肉眼可見差別最明顯的一點。

▲此次使用的為保濕平衡面膜，敷上後，敷臉期間辦公，完全沒有移位。



後續採用與平常上妝一樣的步驟，持妝程度確實差很多。敷面膜的那一側，粉底、腮紅像是從肌底、毛孔內透出來，宛若天生麗質一般的狀態；但觀察另一側，由於差了15分鐘面膜的補水效果，本身光澤感、保濕度就差很大，後續上妝時，更是能見粉底、腮紅微微浮在肌膚表面的感覺。

▲（依序）有敷面膜、無敷面膜。



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就算平時認真做保養，但從實驗能得知妝前敷一片面膜真的差很多，難怪那麼多人鍾愛起床後來片面膜，花15分鐘就能得到完美狀態，更別說是有重要活動時，更要在妝前多做這一步！

▲PS美美妍水感修修系列面膜。



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