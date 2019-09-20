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米蘭時裝周／曾之喬深V詮釋穿著PRADA的「惡魔」　宣美「神洋裝」胸腰腿全露

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▲米蘭時裝周／PRADA。（圖／PRADA提供）

▲米蘭時裝周首日，PRADA是重頭戲。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

米蘭時裝周首日重頭戲PRADA秀場內，巨星雲集，巨星妮可基嫚（Nicole Kidman）穿著花洋裝驚喜現身掀起高潮！南韓「第一美腿」李宣美、台灣女星曾之喬則是性感代表，相當有看頭。

宣美穿著春夏系列印花拼接蕾絲洋裝，堪稱「神級洋裝」，巧妙地展現胸、腰、腿身材，在黑色蕾絲薄紗下若隱若現，下半身又幾乎只遮住屁股蛋，美腿全晾在外，不負「第一美腿」之稱；蕾絲薄紗下配一雙中長軍靴，將性感個性風詮釋得相當完美。

▲米蘭時裝周／PRADA。（圖／PRADA提供）

▲南韓女星李宣美，有「南韓第一美腿」之稱，看秀露招牌，果然不同凡響。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／PRADA。（圖／PRADA提供）

▲（左起）妮可基嫚、美國版《VOGUE》總編安娜溫圖（Anna Wintour）。（圖／品牌提供）

睽違3年，曾之喬再度回到米蘭時裝周，此次自費前往，花很多心思在打扮上，看秀造型她選穿石墨色連身洋裝，深V最有亮點，「極品」身材難得再現。喬喬PO出美照時，自己寫上穿著PRADA的＿，要粉絲們填空，如此惹火的辣度，呼應超明顯的標準答案：「惡魔」，辣到全場都會怕！

▲米蘭時裝周／PRADA。（圖／翻攝曾之喬粉絲專頁）

▲米蘭時裝周／PRADA。（圖／翻攝曾之喬粉絲專頁）

▲曾之喬睽違米蘭時裝周3年，看得出來此行火力全開。（圖／翻攝曾之喬粉絲專頁）

另外，日本明星此次現身PRADA秀場內的人很多，包括松田翔太、水川麻美、永野芽郁等人，不過日星流行氣質風，包緊緊做自己更自在。

▲米蘭時裝周／PRADA。（圖／PRADA提供）

▲日本星光齊聚，（左起）永野芽郁、松田翔太、水川麻美。（圖／品牌提供）

PRADA發表的2020春夏系列女裝秀，創意總監Miuccia Prada繞開常提的「二元論」，靠衝撞營造火花暫且喊停，秀後訪問時，她稱：「人比時尚更重要。」永恆的風格，也比時尚更重要。找到適合自己的，才是她用這系列作品，想大聲告訴女人的事。

▲米蘭時裝周／PRADA。（圖／PRADA提供）

▲米蘭時裝周／PRADA。（圖／PRADA提供）

▲米蘭時裝周／PRADA。（圖／PRADA提供）

▲米蘭時裝周／PRADA。（圖／PRADA提供）

▲Miuccia Prada透過本季作品，告訴女人「人比時尚更重要」。（圖／品牌提供）

Miuccia Prada提醒，穿著者改變每件衣服的意義與詮釋，從個人特質出發，撇開風格與流行的角度，讓出空間讓女人自我解答，自在展現未經細細研究、仔細推敲的個人風格。妳可以挑一件簡約的花洋裝，或是穿上合身的西裝，亦或者是復古幾何圖形的套裝，自由穿搭，用服裝語言告訴大家「妳是誰」。

▲米蘭時裝周／PRADA。（圖／PRADA提供）

▲米蘭時裝周／PRADA。（圖／PRADA提供）

▲米蘭時裝周／PRADA。（圖／PRADA提供）

▲米蘭時裝周／PRADA。（圖／PRADA提供）

▲米蘭時裝周／PRADA。（圖／PRADA提供）

▲找到自己的風格，適合什麼樣的衣服，遠比盲從跟隨流行來得永久。（圖／品牌提供）

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女裝顏色繽紛，從中性色彩灰色，到明亮的橘，再到給人眼睛一亮的金，全集結在2020春夏女裝上，與多彩的秀場空間呼應。金色的上衣或裙子、鑲有金釦的小巧挎包、樂福鞋等，均在燈光下閃閃發光，與秀場柱子上的金箔互相輝映，在簡約的輪廓與單品中，是極能凸顯個人風格的單品。

▲米蘭時裝周／PRADA。（圖／PRADA提供）

▲米蘭時裝周／PRADA。（圖／PRADA提供）

▲多色的服裝混入金色細節，與秀場空間有所呼應。（圖／品牌提供）

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