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超療癒扭蛋！「企鵝家族」「鞠躬動物二禮」　有禮貌的狐狸太可愛

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 ▲療癒系扭蛋。（圖／翻攝官網）

▲記憶中的「企鵝家族」Pingu和Pinga即將化身軟膠轉蛋。(圖／翻攝T-ARTS官網)

編輯／Amanda　

愛看卡通的7、8年級生，應該都對只會用pingu語巴拉巴拉說話的《企鵝家族》不陌生吧！這部黏土動畫真的是大家小時候的回憶啊～雖然已經停播了好一段時間，但《企鵝家族》的魅力依然有增無減，最近就有日本扭蛋品牌即將推出《企鵝家族》軟膠轉蛋，軟萌的Pingu和Pinga光看就讓人好想帶回家，還沒開賣就已經讓眾多粉絲熱烈期待。

▲療癒系扭蛋。（圖／翻攝官網）

▲療癒系扭蛋。（圖／翻攝官網）

▲《企鵝家族》軟膠轉蛋共推出5款造型，有圍巾Pingu、圍巾Pinga、籃子Pinga、玩球Robby和抱抱Pingu。(圖／翻攝T-ARTS)

日本知名玩具大廠Takara Tomy旗下扭蛋品牌「T-ARTS」，將於9月中旬推出《企鵝家族》的綿綿軟膠轉蛋，共有5款造型扭蛋，分別是圍圍巾的Pingu、圍圍巾的Pinga、籃子裡的Pinga、玩球的Robby和抱抱Pingu。這幾款扭蛋不僅材質柔軟，5.5公分的大小完全可直接放在手上戳揉把玩，讓人舒壓又療癒，喜歡《企鵝家族》的你千萬不能錯過！

▲療癒系扭蛋。（圖／翻攝官網）

▲鞠躬動物即將推出第二彈，好禮貌的動作和表情看起來超可愛。(圖／翻攝A-TOYS 楽天市場店)

《鞠躬動物二禮》和第一彈相同，了5款可愛動物，有狐狸、貴賓狗、日本雨娃、巴布亞企鵝和加卡立亞倉鼠，效仿日本人的禮儀文化做出「鞠躬」的動作，變身「有禮貌」的動物，看上去真的又萌又可愛讓人想全部收藏起來，感覺擺在工作桌上就能讓人心情愉悅一整天。

▲療癒系扭蛋。（圖／翻攝官網）

▲第二彈的動是狐狸、巴布亞企鵝、貴賓狗、日本雨娃和加卡立亞倉鼠。(圖／翻攝A-TOYS 楽天市場店)
 

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關鍵字：

日本, 扭蛋, 轉蛋, 公仔, 玩具, 企鵝家族, 鞠躬動物, T-ARTS, 療癒
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