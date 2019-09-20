迪奧首位花蜜大使Selina　分享超強甩水腫妙招，瞬間減5kg

▲打開Selina隨身包，她吃的、用的和臉上抹的都超講究。（影／記者曾怡嘉攝)

記者曾怡嘉 / 台北報導

Selina任家萱被迪奧欽點為台灣首位美妍花蜜大使，剛從紐約回台的她，笑稱依然被時差所困，但因為這次帶著迪奧精萃再生花蜜微導精露，幫她抵抗乾燥和長途飛行，膚況特別的好，讓身為乾性肌膚的她覺得好驚奇。

▲Selina一身浪漫出席保養發表會，狀態好到像位少女。

被Selina暱稱為「粉紅泡泡」的微導精露讓她保養有感，認真塗抹真的感受肌膚被修復，尤其是在乾燥的高空，她笑稱大概2小時補一次，會再視膚況疊乳霜，在紐約肌膚好到爆，沒有乾到有皮屑，甚至痘痘也沒冒。

▲Dior 精萃再生花蜜微導精露，30ml，8,200元。

平時工作結束回家就是卸妝，完整清潔後會立刻擦上保養品，偶爾搭配膚面膜，不管再累、再忙都不會省略。保養尤其注重保濕並搭配按摩手勢，像是擦乳霜時會對著鏡中自己鼓舞喊話，自己的眼神很透亮、思想很純正，人生是美好的。

▲Dior 精萃再生花蜜乳霜，50ml，12,100元。（加贈全新限量金萃玫瑰花瓣按摩壓勺）

擁有嚴重水腫困擾的她，笑稱水腫會讓視覺多個5kg，她通常抗水腫的方式就是重要工作前一天泡澡，笑稱會加上滿滿一杯鹽（浴鹽或粗鹽都好），搭配幾滴精油，泡個15分鐘狂流汗就會見效。

▲消水腫是Selina維持美麗的方式。

她提醒泡澡只需泡半身浴，水位在胃部以下，下半身浸泡在溫熱水、上半身正常室溫情況下，身體循環才能被帶起來。飲食方面若能自己料理就自己做，外出飲食會請店家不要加鹽，調味用辛香料代替，像是蔥、蒜和辣椒都能加強味道，讓食物變得超美味。

▲粉絲大讚她人比花嬌。（圖／翻攝自Selina FB）

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