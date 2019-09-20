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減脂餐也能很好吃！2大公式讓沙拉美味又健康　放心吃輕鬆瘦

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▲2大公式讓減肥沙拉美味又健康。（圖／翻攝pexels）

▲只要掌握2大原則，沙拉也可以健康又好吃。(圖／翻攝IG@applekim2)

記者張毓容／台北報導　

想要減肥的人都知道，要控制飲食，吃得清淡一點、健康一點，所以很多人都會選擇沙拉作為減脂瘦身餐，可是有些人卻越吃越胖，有些人又嫌沙拉清淡無味難吃，但其實只要掌握好2大原則，就算是減肥時吃的沙拉也可以健康又好吃！

只要跟著以下2個公式就能完成一份美味又健康的沙拉：第一，要有清爽的蔬菜基底，加上優質蛋白質、低GI主食、各類蔬果和低卡醬汁。第二，建議將份量控制在大約一掌心的蛋白質，一拳頭蔬菜，一小碗主食和水果，加上一拇指份量的少許堅果。

▲2大公式讓減肥沙拉美味又健康。（圖／翻攝pexels）

▲除了可以單買自己喜歡的生菜，也可以使用市面上組好的沙拉盒裡的生菜。(圖／翻攝pexels，以下同)

蔬菜基底
美生菜（結球萵苣）、萵苣、蘿蔓生菜、紫甘藍菜、芝麻葉、菠菜、高麗菜絲或是水晶冰菜等各式生菜都OK，也可以直接使用市面上販售的沙拉生菜，不要使用內附的沙拉醬汁就好。

低GI主食
沙拉裡的碳水要選低GI值、未精緻過的健康澱粉類，像是燕麥、糙米、藜麥、蕎麥麵、紅薯、紫薯、義大利麵條或全麥土司等。

▲2大公式讓減肥沙拉美味又健康。（圖／翻攝pexels）

▲可透過雞胸肉、鮭魚、牛肉等攝取優質蛋白質。

優質蛋白質
雞蛋、雞胸肉、鴨胸肉、蝦類、鮭魚、鮪魚或是牛肉等都是優質蛋白質的好選擇，烹調方式可水煮、煎、烤都可。

▲2大公式讓減肥沙拉美味又健康。（圖／翻攝pexels）

▲減肥時也需要油脂，可透過堅果、酪梨或是橄欖油來添加優質脂肪。

優霞脂肪
優質脂肪在減肥時也不可少，沒必要這麼害怕脂肪、避開所有油脂，適當的吃好油能讓肌膚光滑有彈性，避免努力瘦身後肌膚變得鬆弛暗沈。可以選擇堅果、酪梨等加到沙拉中，或是運用少量椰子油、橄欖油煎烤肉類。

醬汁
有些人減肥吃沙拉卻越吃越胖，其實陷阱就在沙拉醬上！像是吃起來清爽的油醋醬、常見的美奶滋沙拉醬、千島醬等都是高熱量的醬汁，要盡量避開，且現在市面也有賣很多低卡醬汁，建議不要直接倒進沙拉裡，而是以沾取的方式使用，可避免吃入過多醬汁。

▲2大公式讓減肥沙拉美味又健康。（圖／翻攝pexels）

▲沙拉裡盡量選擇低糖低卡又有助於瘦身的水果。

水果
很多沙拉裡都會加入點水果，除了增添色彩讓沙拉看起來更有食慾，也能讓營養更豐富更全面，但要注意的是，要盡量撇除高糖份的水果，而是選擇像是番茄、奇異果、蘋果、葡萄柚等低卡又有助於減肥的水果更佳。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 飲食, 沙拉, 蔬菜, 蛋白質, 沙拉醬, 醬汁
fashion.net

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