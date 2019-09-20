林志玲深V海溝不見底　高腰澎裙甜遮肚，網驚：肚子怎麼大了

▲林志玲受邀到米蘭看ALBERTA FERRETTI大秀。（圖／翻攝林志玲 IG）



記者張妤瑄／綜合報導

米蘭時裝周已正式開跑，受邀明星們紛紛飛往當地看秀力挺，「志玲姐姐」也是其中一員，她助陣義大利精品ALBERTA FERRETTI，穿著黑色高腰洋裝現身，薄紗拼接深V剪裁的設計，本應該若隱若現秀春光，但志玲姐姐胸前海溝不見底，火辣畫面實在讓人噴鼻血。

不斷被疑有孕，林志玲這回飛往米蘭看秀，又選擇能藏肚的「高腰設計」，又讓肚皮進度浮出水面，加上胸部尺寸明顯升級，讓大家更覺得消息絕非空穴來風。眼尖網友看了照片後，直說「看來真的有了⋯⋯」、「肚肚」、「肚子這麼大了」。

▲林志玲胸前尺寸讓網友認為懷孕疑雲可信度大增。（圖／翻攝林志玲 IG）



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雖然林志玲方未對懷孕傳聞多做解釋，但從服裝選擇上也許可以看出端倪，畢竟不少名人遮肚都靠「高腰A字剪裁」，同樣是高齡懷孕的林心如，當年前往時裝周時，也是這麼做的。畢竟要堅守未滿3個月不能說的傳統，又身為公眾人物，也只能暫且不說，服裝上略作調整，能掩則掩囉。

▲ALBERTA FERRETTI招牌的華麗禮服，仍舊是2020春夏系列看點之一，本季凱亞蓋柏（Kaia Gerber）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）都出現在秀場上。（圖／翻攝ALBERTA FERRETTI IG）