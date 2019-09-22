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Ella最新「長高神鞋」上腳　秒抽高6.5公分變170大長腿

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▲▼ 。（圖／翻攝Ella IG）

▲Ella現在已經少見帥氣穿搭，中秋節放假期間一套私服（左）被誇又美又帥，大概是她近期少見重溫帥氣路線的時刻。（圖／翻攝Ella IG）

記者張妤瑄／台北報導

近年越來越有女人味的Ella（陳嘉樺），從當年的「男兒身」，進化到時尚女人，無論主持節目，亦或者私下穿搭都很有一套。中秋節連假期間，她花很多時間陪勁寶，同時也PO出最近少見的帥氣穿搭，白T、牛仔褲配格紋開襟衫，被誇「又帥又美」、「大長腿很細」、「少女感十足」。

身高163公分的Ella，照片中的大長腿也並非角度，她穿上有「長高神鞋」招牌的HOGAN新款運動鞋MAXI ACTIVE，6.5公分的高度，讓她踏上後，身高逼近170公分，坐擁「大長腿」確實不假。

▲▼ 。（圖／翻攝Ella IG）

▲Ella放假時的私服穿搭，被粉絲狂敲碗詢問各項單品，其中「長高神鞋」就是其一。（圖／翻攝Ella IG）

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由於近年來造型越來越時髦，Ella私服造型也備受認可，PO出一身穿搭後，吸睛的銀色運動鞋，自然是網友詢問度超高的品項，除此之外連身上最搶眼的服裝單品格紋襯衫，也是網友敲碗重點。

▲HOGAN Maxi Active。（圖／HOGAN提供）

▲HOGAN Maxi Active。（圖／HOGAN提供）

▲Ella同款：HOGAN MAXI ACTIVE鏡面牛皮女士休閒鞋，NT$21,900元。（圖／品牌提供）

▲HOGAN Maxi Active。（圖／HOGAN提供）

▲MAXI ACTIVE羊皮女士休閒鞋，NT$24,900元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Ella, 陳嘉樺, S.H.E., 時尚穿搭, 勁寶, 中秋連假, 私服穿搭, HOGAN, 長高神鞋
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