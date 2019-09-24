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HOT・Stuff／舒淇也有收藏H＆M　Conscious Exclusive禮服要開賣啦！

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▲▼HM Conscious Exclusive系列。（圖／HM提供）

▲H＆M Conscious Exclusive秋冬系列，將於9／26正式在網路商店內獨家開賣。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

瑞典快時尚品牌H＆M，為擺脫快時尚等同浪費的印象，致力在門市推廣「回收衣服」，並從中找出可再利用材質，再製成各式各樣的漂亮衣裳。以Conscious Exclusive系列為名，每年春夏驗收成果，但自去年（2018）起推出秋冬系列，2019秋冬以「精緻裝扮」為題，派對感華麗單品，百元、千元能收，9／26（周四）起在網路商店獨家販售。

▲▼HM Conscious Exclusive系列。（圖／HM提供）

▲具有派對感的奢華單品，是這系列強調重點。（圖／品牌提供）

Conscious Exclusive招牌的萬元有找禮服，依舊是本季主打，用再生聚酯纖維混紡製成的夢幻灰粉色公主風禮服、青花瓷藍玫瑰緹花禮服、菱格亮片綁帶洋裝等，最便宜甚至新台幣5,000元有找，讓平常需要有足夠深的口袋才能購入的華麗禮服，從夢想變成可能，甚至連舒淇衣櫃都有收藏。

▲▼HM Conscious Exclusive系列。（圖／HM提供）

▲▼HM Conscious Exclusive系列。（圖／HM提供）

▲該系列常有平價奢華風禮服，有許多忠實粉絲每季都會買來收藏。（圖／品牌提供）

誰說巨星非華服不穿？當年舒淇與馮德倫拍攝婚紗照時，穿的就是H＆M Conscious Exclusive系列的禮服，而且甚至是結婚多年前的款式，足見舒淇收藏了許久，才在重要的日子拿出來穿。小資女們其實也能效仿舒淇，從這系列挖寶，購入平常只敢在夢中肖想的夢幻禮服。

舒淇和馮德倫在布拉格拍婚紗，自然又甜蜜。（圖／寶格麗提供）

▲舒淇當年婚紗照就穿這系列禮服。（圖／資料照／BVLGARI提供）

H＆M不斷研發新再生材料，幾季前從海裡撈垃圾造禮服，仍是讓人津津樂道的話題，本季全新再生材質多了「再生棉屑與木材」製成的天絲棉（TENCEL™ X REFIBRA™），也首次使用再生鋅與再生黃銅，運用在髮飾、耳環上，閃閃發亮的黃銅水鑽髮夾，亦或者眼睛形狀的耳環、金蝦耳環等，都讓人生火，越看越想搶！

▲▼HM Conscious Exclusive系列。（圖／HM提供）

▲▼HM Conscious Exclusive系列。（圖／HM提供） ▲▼HM Conscious Exclusive系列。（圖／HM提供）

▲▼HM Conscious Exclusive系列。（圖／HM提供）

▲▼HM Conscious Exclusive系列。（圖／HM提供）

▲耳環，售價NT$1,499元；髮夾，售價NT$599元。（圖／資料照／BVLGARI提供）

▲▼HM Conscious Exclusive系列。（圖／HM提供）

▲製作成華美珠繡的原料，由再生玻璃珠再製而成。（圖／品牌提供）

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這一季精緻裝扮的主題是設計師Ella Soccorsi從1960年代化妝舞會所找到的靈感，挖出衣櫥內擺放多年的經典單品，營造出如今看來帶有點復古風格的歡樂派對感。囊括配飾、禮服、上衣、短裙、長褲等，全系列共39件單品，售價介於新台幣399元～6,999元。

▲▼HM Conscious Exclusive系列。（圖／HM提供）

▲▼HM Conscious Exclusive系列。（圖／HM提供）

▲▼HM Conscious Exclusive系列。（圖／HM提供）

▲▼HM Conscious Exclusive系列。（圖／HM提供）

▲以化妝舞會為靈感的設計，自然華麗風格滿點。全系列售價介於NT$399～NT$6,999元之間。（圖／品牌提供）

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, HM, H＆M, 快時尚, 平價時尚, 回收材質, Conscious Exclusive, 舒淇
fashion.net

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