「5秒」就能改變人生！TED講師梅爾羅賓斯秉持原則，成美國暢銷書作家

▲（圖／TEDx Talks）

生活中有哪些小事情，能為自己注入一整天的動力呢？也許是喝杯咖啡、洗場熱水澡、或是看幾分鐘的晨間新聞。但妳能相信嗎？有人只花5秒，就開啟一天的生活，甚至也開拓她往後的整個人生。

在TEDx Talks上有支點閱率破千萬的演講影片，主要是告訴大家如何用5秒的時間來改變生活。 難以置信連一口咖啡都喝不完的5秒鐘，可以改變些什麼，更何況是改變生活。但是，這位講者辦到了。

在一天的開始前，先給自己5秒

▲（圖／Unsplash@Pablo Heimplatz）

發現「5秒法則」的人，叫做梅爾羅賓斯。

曾經，她的事業、婚姻與生活三者皆數度陷入困境。「每天早上醒來，唯一的感覺就是絕望」是她對那段失意生活的詮釋。這樣的不想面對，讓她賴床的惡習愈演愈烈，每天活在懊悔中的挫敗雪球也愈滾愈大。

然而有天晚上，梅爾在電視上看見火箭升空的影片，她心想：「明早我要把自己從床上發射出去，就像火箭一樣！」隔天早上，她倒數5、4、3、2、1，成功起床。在隔天的隔天她又試了一次，結果還是成功，她試著用這項法則改變現況，而她現在是暢銷書作家和美國最受歡迎的主講人之一。

「5秒法則」中有的3大要素

▲（圖／羅馬假期劇照）

梅爾分享的5秒法則，有值得我們一試的價值。畢竟才花5秒鐘的時間，也不會造成什麼損失呀！編輯也發現其實可以把5秒法則拆解成以下的3項要素：

1.想改變現況

許多人都不太滿意自己現階段的生活，因此有了改變現狀的想法，希望靠改變來邁入另一段人生旅程。

2.積極找方法

當不同的情況發生，就得要有能與之對應的方法，而方法的出現則需要妳的積極尋求。

3.做了，再說

「去做」這個詞，對於想改變的人而言是不安全的，因為沒人能拍胸脯保證。然而在懼怕失敗的同時，妳也正放棄改變的可能。事情會怎樣發展，去做了才會知道呀！

唯有先意識到「我能讓現階段更好」才會想辦法讓它更好。然而「更好」是需要透過努力來完成的，積極找出讓自己更好的方法，便是現況下能盡到的、最純粹的努力。

梅爾也在演講時說過：「如何得到妳想要的其實很單純，我沒說這很容易，但它很單純。因為這事跟冒險無關，跟走出舒適圈比較有關。」如果梅爾沒注意到那晚的火箭升空影片，並決定在隔天嘗試，或許她現在仍然處於賴床與懊悔的挫敗感中。

其實，可以不只5秒

▲（圖／真愛每一天劇照）

改變現況不是件容易的事，梅爾的5秒法則也不見得適用於每個人，又有哪些方法值得一試呢？

1.態度決定妳的做法

多耳熟能詳的一句話。然而比起這句，更耳熟的其實是我們時常掛嘴邊的：「我就是這樣啊！」既有態度的改變，對事情本身也會有助益。「樂觀」就是個好例子：樂觀本身不見得對事情有幫助，但可以幫助妳找到事情樂觀的一面，並且延續。

2.改掉自己認為的壞習慣

可以先從小細節開始，例如：做事不拖延、不衝動消費、說話前三思、不要遲到、吃飯不發出聲音。日常生活中一定有許多既知的壞習慣，改掉它們吧！

3.書是妳並肩作戰的夥伴

妳一定有過這種時候：腦中有無數個問號，卻找不到人替妳解答。可能朋友太忙，可能問題太深奧，可能是難以啟齒的私人憂慮。有太多可能會讓妳找不到方向的狀況。這時，書會是妳的好戰友兼好夥伴。

4.找個運動來堅持吧

除了能維持體態、保持健康、訓練肺活量以外，運動絕對是改變現況最快的方法之一。如果妳是個從不運動的人，在妳換上跑步鞋、準備出門跑個不論1公里、2公里，或僅是在床上做了10下仰臥起坐，從那刻起，妳就邁出改變現況的第一步了。

改變很難，需要很多努力、歷經各種艱辛，更別說花費的時間成本有多高。但若最後妳成為了想成為的樣子，改變就會很值得。也許，我們也能學習梅爾，先將準時起床當作目標，或許在未來會開啟意想不到的發展喔！

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