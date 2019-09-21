激推10個日本「遛小孩的天堂」　吉卜力美術館、嚕嚕米公園入列

▲（圖／道の駅宜野座漢那休息站官網、女子學、あけぼの子どもの森公園官網）

天氣越來越熱的同時也代表著暑徦即將到來，假期難得，親子之間的相處時光更是寶貴，今年你想好要帶小孩去哪裡玩了嗎？

很多人都會覺得帶小孩出國很麻煩，不過編輯認為其實還是要看地點，像日本不論是北海道、東京、大阪、九州，還是沖繩，都有很多適合帶小孩一同前往的景點，且在服務和設施上相對其他國家來說也是相當友善，難怪連續好幾年都被旅遊網站評比為最適合親子旅遊的國家。

樂園

Tokyo KidZania

▲（圖／Tokyo KidZania）

KidZania位在豐洲的LALAPORT百貨的三樓，是可以能讓小孩體驗不同職業的兒童天地，完美擬真每項工作的場景，有消防員、牙醫、空姐、出版社等各式琳琅滿目的選擇，在學習課程結束之後，還會發放薪水唷！

台場樂高樂園

▲（圖／台場樂高樂園）

和豐洲同一條線上的台場，除了有著一比一等身獨角鋼彈外，還有著小孩最愛的樂高樂園，就在狄克斯海濱海島商場〈Decks Mall〉內，擁有超過300萬個樂高積木可以隨心組合。玩樂結束後，大人們還能順道安排欣賞台場美麗的夜景行程！

百貨

東京GRAND TREE武藏小杉

▲（圖／東京GRAND TREE武藏小杉）

到百貨大肆採購是一定要有的行程，東京GRAND TREE武藏小杉號稱全日本最適合親子同逛商場，除了有讓媽媽們失心瘋的「阿卡醬」、室內免費的兒童遊戲區、頂樓適合孩子們跑跳的空中花園外，地下美食街貼心為親子家庭設計「一高一低」方便大人小孩一同用餐的桌椅，也大大令人對這裡的印象加分。

AEON MALL幕張新都心

▲（圖／AEON MALL幕張新都心）

說到購物天堂，當然也不能不提在迪士尼附近的AEON MALL幕張新都心，這裡總共分成四大棟，其中Family Mall整棟都屬於親子區，從懷孕到生產及育兒各階段所需要的用品這裡都可以買得到，且每一層樓都提供有哺乳育嬰室、嬰幼兒手推車和短暫休息的小沙發，十分貼心。

動物園／水族館

旭山動物園

▲（圖／旭山動物園）

如果有機會來到北海道，一定要帶寶貝來旭山動物園，很多人會問日本的動物園跟台灣的有什麼不一樣？當然有差，這裡不僅能夠近距離觀察動物，還有北極熊、海豹等台灣少見的極地動物阿！

墨田水族館

▲（圖／墨田水族館 官方粉絲專頁）

水族館也是很適合安排在親子旅遊的景點，位於晴空塔五、六樓的墨田水族館，是日本國內最大規模的室內開放水槽，裡頭飼養著企鵝、海狗、鯊魚等海生動物，是非常有設計感的城市水族館。

美術館／博物館

三鷹之森吉卜力美術館

▲（圖／三鷹之森吉卜力美術館Twitter）

挑選親子旅遊的景點，其實有幾個重點，除了室內不曬、有足夠休憩的地方外，能勾起小孩的興趣和共鳴也很重要！進入三鷹之森吉卜力美術館，宛如一腳踏進宮崎駿的童話世界，這裡保存著許多珍貴的手稿和一一重現經典的電影場景，別說小朋友了，就連大人也愛不釋手！

福岡麵包超人博物館

▲（圖／福岡麵包超人博物館官網）

麵包超人博物館在日本有五間分館，其中福岡的是交通最方便的一間，位於博多河岸城購物中心的五、六樓，滿是麵包超人角色的造景超級吸睛，場內規劃有遊戲互動區、沙坑、水池、麵包超人和細菌人的氣墊城堡，還可以買到真的是麵包的「麵包超人」喔！

公園

あけぼの子どもの森公園

▲（圖／あけぼの子どもの森公園官網）

位在埼玉縣的あけぼの子どもの森公園是一座以嚕嚕米卡通打造的親子公園，雖然裡面沒有大量的嚕嚕米人偶，但所有的場景和「嚕嚕米的家」卻是完完全全照著繪本而打造的，不僅少了濃濃的商業味，大片的綠意讓其反而多了幾分悠閒愜意的神秘感，很適合來這裡踏青放鬆。

道の駅宜野座漢那休息站

▲（圖／道の駅宜野座漢那休息站官網）

另外像日本最廣為人知的親子旅遊勝地沖繩，也有許多不同的大型遊具公園，例如沖繩縣綜合運動公園、グスクロード公園、平和祈念公園等，每一個地方都足以讓小孩待上半天！其中又以「道 の 駅宜野座漢那休息站」裡的遊樂設施最引人注目，它的水陸遊樂公園是去年四月才正式開幕的，集所有小朋友愛玩的設施於此，包含溜滑梯、彈跳床、攀岩和超大的戲水池。玩累了也有景觀台、咖啡廳、餐廳，和農產品特產中心可以逛逛。

帶小孩出門總是充滿變數，事前一定要記得準備基本藥品、零食、玩具，這些都能成為緊急時候的好幫手。不敢跑遠的爸媽不妨可以先嘗試從日本開始練習，放寬心、抱著創造回憶的心情，相信一定會有個愉快的假期！

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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