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遇到像撿到寶！雙魚貼心、金牛超有愛，最佳閨密TOP5

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▲▼最強閨密星座TOP5。（圖／翻攝自IG/小S、Selina）

▲閨密陪你哭笑，是生活中的最佳調劑。（圖／翻攝自IG/小S）

編輯/ Lily

上班不開心、和家人、男友鬧脾氣時，第一個想到的絕對是閨密。彼此有太多默契和共同興趣，即便是爭執也可以秒和好，一笑就知道對方在想什麼。以下是大家統計出的5個公認的好閨密星座，你的他上榜沒？

第5名 射手座

天生樂觀開朗的射手，正能量常常影響身邊朋友，即便是壞事也能笑笑看待。煩惱很適合找他傾訴，他包準會幫你找100種方式忘卻煩惱，也因為他喜歡嘗鮮，總愛拉著你往外跑幫你拓展視野，讓平凡生活帶來更多體驗。

▲▼最強閨密星座TOP5。（圖／翻攝自IG/小S、Selina）

▲閨密是不管你遇到任何事，他永遠是最支持你的人。（圖／翻攝自IG/Selina）

第4名 摩羯座

凡事冷靜思考的魔羯座，其實天生就是特助的命，他話不多卻能給予許多有用建議，和他相處你會覺得很安全舒服。不喜歡把幫你做的事情掛在嘴邊，反而會默默付出關心，身邊這群朋友少他絕對不行。

第3名 天秤座

看似優雅的天秤看似與世無爭，但只要是身旁朋友有事，他絕對傾力相助，是對方最好的商討對象，甚至會幫你評估利弊得失。他待人懂分寸，做事圓融讓人信賴，絕對是不可或缺的好軍師。

▲▼最強閨密星座TOP5。（圖／翻攝自IG/小S、Selina）

▲吵架和吐槽是家常便飯，重點是感情多年一樣好。（圖／翻攝自IG/小S）

第2名 金牛座

說到溫暖貼心，金牛絕對當仁不讓，用媽媽來形容最適合，總是擔心你吃飽、穿暖沒，遇到任何難關他會溫柔陪伴。腦筋直線條的他，只要認定是你就不會改變，擁有金牛好有絕對是最幸福事情。

▲▼最強閨密星座TOP5。（圖／翻攝自IG/小S、Selina）

▲閨密就是重要時刻排除萬難，陪你第一時間慶祝。（圖／翻攝自IG/Selina）

第1名 雙魚座

纖細敏感的雙魚，可以探測好有的負面情緒，善於察言觀色和觀察朋友需要，看朋友狀況給予建議或安靜陪伴，纖細的他不會給人太大壓力，失戀時把他帶在身邊就沒錯。

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關鍵字：

閨密, 星座排行, 星座
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