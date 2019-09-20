米蘭時裝周／少了卡爾的FENDI依然浪漫　BV爆紅「雲朵包」竟然變肩背

▲米蘭時裝周Silvia Venturini Fendi帶來全新FENDI，華麗卻不誇張。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

永遠的老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）辭世，FENDI失去了一位靈魂創作者，然而在此次2020春夏的米蘭時裝周上，卻絲毫沒有令人失望。從Silvia Venturini Fendi手中，更多了一絲浪漫氣息。同天登場的還有BOTTEGA VENETA（BV），換上新設計師Daniel Lee後，這兩大品牌的全新面貌一樣令人期待。

▲FENDI 2020春夏整體傳遞給觀眾慵懶的態度。（圖／路透）

FENDI 2020春夏整體傳遞給觀眾慵懶的態度，夏季皮草與花朵圖案的萊卡布料緊密結合，或者編織成長毛絨格紋布料，垂墜的透明亮片和薄針織，則是與與蓬鬆的絎縫及泡泡紗所創造出的立體感相互呼應。同時也在色彩玩味上達到審美的最高享受，均一暖色調十分舒適，單品中不乏迷人的印花造型，萊卡襯衫以及外套皆有雙面印花，創造出輕薄感受。夏季皮草則是通過編織、針織等工藝，宛如一道花海，豐厚而輕盈，完美了大家對於春夏的不同想像。

▲（圖一）超模Kendall Jenner金髮走秀，FENDI這回配件更浪漫。（圖／路透）

從配件上，更可以看出浪漫的新意，Peekaboo包款以鏤空編織製成，更有夏季活力，模特下半身多以長襪搭配了高跟樂福鞋，擁有一絲復古氣息。超模Kendall Jenner也現身為此次春夏系列走秀，染上金髮的她，穿著中空透視效果的膝上長版夾克，露出完美長腿，在性感和帥氣中取得平衡。

▲BV2020春夏在新任創意總監Daniel Lee巧手之下展現剛柔並濟的簡約美感。（圖／路透、CFP）

同天登場的還有BOTTEGA VENETA，在新任創意總監Daniel Lee巧手之下展現剛柔並濟的簡約美感，打破過往的野心不可小覷。更在細節上處處有用心，包括輪廓、剪裁乃至顏色，男裝中像是oversized的西裝上，多次出現細小的三角形符號，都是在強化個性化語言。而女裝顏色從單一的簡約黑白色，到象徵夏季活力的橘色都能抓住觀眾的眼睛，呈現獨立的女性魅力。

▲雲朵包變肩背，編織Cassette手袋融合了木質與金屬。（圖／路透、CFP）

在配件方面，萬眾期待的雲朵包竟然出了肩背款式，從過往的可愛氣息更顯個性。而放大的編織Cassette手袋，更融合了木質與金屬，打造時尚與率性的結合。當然也少不了經典編織元素的腰帶和高跟鞋，這回全新的BV果然讓人欣喜若狂。

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