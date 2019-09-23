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設計的聯名鞋曾讓GD愛不釋腳　Vetements創辦人求去：我要追求新冒險

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編輯／Duke

來自德國的設計師Demna Gvasalia，日前宣布離開自創品牌Vetements為時尚圈投下震撼彈後，他於一則聲明中提到：「我已經完成對這個品牌的設計與使命，所以接下來我要去追求新的冒險。」此消息一出，令不少粉絲震驚不已，因為Vetements帶來的流行，改變了時尚圈與街頭的距離。

▲Demna Gvasalia離開Vetements。（圖／路透社）

▲Demna Gvasalia離開Vetements。（圖／路透社）

細數Demna Gvasalia為Vetements打造的話題設計，包括惡搞國際知名快遞DHL的T-Shirt、超長袖以及聯名Reebok Instapump Fury鞋款等，都成為當時最火紅的單品之一，其中，Reebok Instapump Fury聯名鞋款，更是成為南韓明星GD（G-Dragon）的最愛，而這也讓Demna Gvasalia拿到Balenciaga（巴黎世家）創意總監的門票。

▲Demna Gvasalia離開Vetements。（圖／翻攝自IG@vetements_officia、@xxxibgdrgn、StockX、達志影像／美聯社）

▲Demna Gvasalia離開Vetements。（圖／翻攝自IG@vetements_officia、@xxxibgdrgn、StockX、達志影像／美聯社）

▲惡搞國際知名快遞DHL的T-Shirt。（圖／翻攝自SSENSE）

▲Demna Gvasalia離開Vetements。（圖／翻攝自IG@vetements_officia、@xxxibgdrgn、StockX、達志影像／美聯社）

▲讓人印象深刻的超長袖設計。（圖／翻攝自IG@vetements_officia）

▲Demna Gvasalia離開Vetements。（圖／翻攝自IG@vetements_officia、@xxxibgdrgn、StockX、達志影像／美聯社）

▲Demna Gvasalia離開Vetements。（圖／翻攝自IG@vetements_officia、@xxxibgdrgn、StockX、達志影像／美聯社）

▲Vetements X Reebok Instapump Fury，成為當時GD的最愛。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、StockX）

然而Demna Gvasalia的離開，引發人們對於往後Vetements設計的質疑，不過，現為品牌CEO的弟弟Guram Gvasalia表示：「這意味著Vetements新時代的到來，而新的設計與合作將在未來不久揭曉。」大家就期待Vetements接下來會有什麼樣的設計吧！

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

DemnaGvasalia, 設計師, Vetements, 時尚圈, DHL, 超長袖, Reebok, GD, Balenciaga, 創意總監
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