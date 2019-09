山本彩戴BABY-G斑馬錶青春無敵　錶盒變圓筒小包可背可拎

▲日本歌手山本彩佩戴BABY-G x X-girl錶拍攝全新形象照。(圖/CASIO提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

CASIO(卡西歐)第一只專為女性設計的電子錶BABY-G,今年歡度25周年,特別與同年誕生的日本時尚品牌X-girl合作,推出25周年紀念腕錶「BGD-570XG」,並邀日本歌手山本彩(Sayaka Yamamoto)拍攝形象照,戴出聯名錶款的青春氣息,錶迷得預備好開搶,明於CASIO概念店與官方網路直營商城開賣。

▲斑馬紋裝飾的BGD-570XG腕錶3,500元。

▲背蓋刻有X-girl象徵的標誌-FACE LOGO臉孔圖騰。

26歲的山本彩出自女子偶像團體NMB48,從團體畢業後今年初發行了個人創作單曲,而這回為Baby-G形象照,她以減去30公分長髮的新造型亮相,戴上面盤與透明黑錶帶均印有野性斑馬紋BGD-570XG聯名錶,相當俏麗;錶款細節處顯露不少X-girl元素;包括錶環有其Logo,而錶背有電影導演與圖像視覺設計師-Mike Mills繪製的X-girl標誌FACE LOGO臉孔圖騰,並刻印「There is no time like the present.(保握當下)」字樣。

▲山本彩拎著聯名錶外包裝的透明斑馬紋水桶包,可於日常生活中肩背使用。



更吸引人是此聯名錶的外包裝不是錶盒,而是印有BABY-G和X-girl雙方LOGO的斑馬紋塑料圓筒小包,可做為日常肩背小包使用。動物主題常入時尚錶款設計,SWATCH今年秋季新款I LOVE YOUR FOLK系列,也出現多款毛小孩、喵星人或小魚圖案錶款,無論是卡哇伊或手繪設計感的款式均備。

▲Swatch I LOVE YOUR FOLK喵星人英雄錶(左)2,050元,趣味小魚錶2,050元。(圖/Swatch提供)

