山本彩戴BABY-G斑馬錶青春無敵　錶盒變圓筒小包可背可拎

▲日本歌手山本彩佩戴BABY-G x X-girl錶拍攝全新形象照。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO（卡西歐）第一只專為女性設計的電子錶BABY-G，今年歡度25周年，特別與同年誕生的日本時尚品牌X-girl合作，推出25周年紀念腕錶「BGD-570XG」，並邀日本歌手山本彩（Sayaka Yamamoto）拍攝形象照，戴出聯名錶款的青春氣息，錶迷得預備好開搶，明於CASIO概念店與官方網路直營商城開賣。

▲斑馬紋裝飾的BGD-570XG腕錶3,500元。

▲背蓋刻有X-girl象徵的標誌-FACE LOGO臉孔圖騰。

26歲的山本彩出自女子偶像團體NMB48，從團體畢業後今年初發行了個人創作單曲，而這回為Baby-G形象照，她以減去30公分長髮的新造型亮相，戴上面盤與透明黑錶帶均印有野性斑馬紋BGD-570XG聯名錶，相當俏麗；錶款細節處顯露不少X-girl元素；包括錶環有其Logo，而錶背有電影導演與圖像視覺設計師-Mike Mills繪製的X-girl標誌FACE LOGO臉孔圖騰，並刻印「There is no time like the present.（保握當下）」字樣。

▲山本彩拎著聯名錶外包裝的透明斑馬紋水桶包，可於日常生活中肩背使用。



更吸引人是此聯名錶的外包裝不是錶盒，而是印有BABY-G和X-girl雙方LOGO的斑馬紋塑料圓筒小包，可做為日常肩背小包使用。動物主題常入時尚錶款設計，SWATCH今年秋季新款I LOVE YOUR FOLK系列，也出現多款毛小孩、喵星人或小魚圖案錶款，無論是卡哇伊或手繪設計感的款式均備。

▲Swatch I LOVE YOUR FOLK喵星人英雄錶（左）2,050元，趣味小魚錶2,050元。（圖／Swatch提供）

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