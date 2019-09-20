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帆布鞋上繡名字！日本Dior客製化服務　絕對讓你與眾不同

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編輯／Duke

近年來，各品牌開啟客製化服務，目的就是為了綁住客戶的心，因為任誰都不喜歡撞包或是撞鞋，然而所有品項裡，球鞋的客製是最常見的，像是Nike、Adidas、New Balance等都有推出。最近，精品Dior也跟上這股風潮，繼香港後，再度開設限定客製化服務，地點選在日本東京。

▲Dior客製化服務。（圖／翻攝自adidas originals store Taipei FB、New Balance官網、Nike官網、Dior官網、Dior Youtube）

▲Dior客製化服務。（圖／翻攝自adidas originals store Taipei FB、New Balance官網、Nike官網、Dior官網、Dior Youtube）

▲Dior客製化服務。（圖／翻攝自adidas originals store Taipei FB、New Balance官網、Nike官網、Dior官網、Dior Youtube）

▲Nike、Adidas、New Balance皆有提供客製化服務。（圖／翻攝自adidas originals store Taipei FB、New Balance官網、Nike官網）

▲Dior客製化服務。（圖／翻攝自adidas originals store Taipei FB、New Balance官網、Nike官網、Dior官網、Dior Youtube）

▲Dior於日本帶來限定的「ABCDior」客製化服務。（圖／翻攝自Dior Youtube）

由Dior帶來的限定「ABCDior」，是一個提供人們打造屬於自己獨一無二鞋款的客製化服務，其中，Dior提供女款經典Oblique緹花帆布鞋與普通款帆布鞋，可以在鞋後跟處最多繡上3個字母，像是名字縮寫或是對自己有重大意義的暗號。

▲Dior客製化服務。（圖／翻攝自adidas originals store Taipei FB、New Balance官網、Nike官網、Dior官網、Dior Youtube）

▲提供女款的經典Oblique緹花帆布鞋，作為原型設計。（圖／翻攝自Dior官網）

▲Dior客製化服務。（圖／翻攝自adidas originals store Taipei FB、New Balance官網、Nike官網、Dior官網、Dior Youtube）

▲最多可以加入3個字母。（圖／翻攝自Dior Youtube）

此次的Dior日本限定「ABCDior」客製化服務，9月開始在銀座的Ginza Six Dior之家以及新宿伊勢丹Dior專櫃正式啟動。日本Dior的經典Oblique緹花帆布鞋，售價為日圓112,000元（約台幣33,600元），因此客製化後的價格，應該不會相差太多。

▲Dior客製化服務。（圖／翻攝自adidas originals store Taipei FB、New Balance官網、Nike官網、Dior官網、Dior Youtube）

▲Dior客製化服務。（圖／翻攝自adidas originals store Taipei FB、New Balance官網、Nike官網、Dior官網、Dior Youtube）

▲位於東京銀座Ginza Six的Dior之家。（圖／翻攝自Dior官網）

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關鍵字：

客製化服務, Dior, Nike, Adidas, NewBalance, 日本, 東京, Oblique, 緹花, 帆布鞋, ABCDior, GinzaSix, 新宿, 伊勢丹
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