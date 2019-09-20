Supreme紐約創始店將歇業！Box Logo T恤在此誕生　25年傳奇留回憶

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由James Jebbia創立於1994年的Supreme，選擇在紐約的Lafayette Street設立第一間分店，而這間走過25個年頭的創始店，在2018年秋冬系列發售後，便宣布將要重新裝潢，以位於190 Bowery的快閃店取代，沒想到根據外媒9／20的消息，這間創始店不是改裝，而是即將停止營業。

▲Supreme位於Lafayette Street的第一間分店。（圖／翻攝自IG@supremenewyork）

▲取而代之的全新店面。（圖／翻攝自Supreme官網）

不久之前，社群上就瘋傳位於Lafayette Street的創始店貼出「Space for Lease」（等待承租）的照片，如今透過外媒向當地確認後，已經證實這間擁有25年歷史的創始店即將歇業。

在 Instagram 查看這則貼文 Complex Style（@complexstyle）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 18 日 下午 3:24 張貼

雖然Lafayette Street的創始店空間不大，但對於許多Supreme的忠實粉絲來說，這裡擁有最初的回憶與傳奇性，經典的Box Logo T恤也是在此誕生，所以據傳便有死忠粉絲為此打給租賃機構，並詢問租金價格，目的就是為了延續創始店的生命。不過，一切都還需等待Supreme發布相關聲明後，才能得知關閉創始店的原因了。

▲雖然店內空間不大，但卻擁有最初的回憶與傳奇性。（圖／翻攝自IG@supremenewyork）

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