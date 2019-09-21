對著他聲音不自覺升高！4個症狀透露你「戀愛了」

▲身體反應騙不了人，以下4個症狀出現，代表你愛上他了。（圖／翻攝比悲傷更悲傷的故事、後來的我們，以下同)

編輯 / Lily

大家都說戀愛中的女生最漂亮，其實這一切都是有跡可循，熱戀時總想把自己最好的一面給他看到，像是化妝、保養，甚至是穿搭，愛情的滋潤讓臉上總是不自覺掛著笑意，以下4個症狀或許你沒發現，但身體正透露你戀愛ing。

#胃口好像變小了

曖昧初期，期待又怕受傷害，收到訊息小雀躍，他晚回了，你就食不下嚥，原來胃口變小也是愛上一個人的身體反應，因為猜不透對方讓身體不斷產生皮脂醇，這會使胃部血管收縮，讓人沒胃口。

#講話變得溫柔、音調變高

你自己或許不知道，但朋友發現你和她講話聲音變得溫柔，連音調都會不自覺升高，這個自然反應會讓對方感受到妳溫柔小女人感，讓他更想保護你。

#瞳孔會放大

研究發現當人的眼睛在看著喜歡對象時，交感神經作用就會讓瞳孔不自主變大，眼神變得更明亮有神。下次和他見面時候，記得注意他的瞳孔看有沒有放大。

#越來越多新點子

戀愛的時候，身體會分泌賀爾蒙催產素，它會使人有種莫名歡愉感，所以當你戀愛時，腦中會浮現超多新點子，想要給對方驚喜、讓他開心，幫助維持兩人之間的熱戀新鮮感。

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