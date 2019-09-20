王子肌膚發亮靠這顆！雅頓超狂「美白膠囊」亞洲今天開賣

▲雅頓《發光美肌補給站》今（9/20）開跑，重量級新品煥白膠囊同步發售。

記者曾怡嘉 / 台北報導

2019年伊麗莎白雅頓（Elizabeth Arden）話題不斷，在今年6月欽點女神張鈞甯為亞洲代言人，品牌膠囊科技再升級，推出全新維他命C激活煥白膠囊，主打保濕和淨白，對肌膚亮白很有感，是追求愛美人士的新指標。

▲王子帥氣擔任一日店長，分享保養心得。

今（9/20）藝人王子特別擔任雅頓《發光美肌補給站》一日店長，為了參與今日活動特別提前體驗膠囊魔力，他分享日前在拍戲曬黑，持續使用維他命C激活煥白膠囊後，連化妝師都覺得他膚色變白，氣色也變好了。

▲便利膠囊設計，即便外出過夜也方便。

身為男生，保養其實很怕麻煩，不喜歡太繁複的步驟，私下最在意清潔很保濕，膠囊一天使用一顆，完全不需擔心用量。特殊的設計，出國攜帶也超方便，像是他習慣晚上睡覺保養，輕盈質地一推開，肌膚很快就吸收。

▲維他命C激活煥白膠囊 ，60顆，3,850元。

為了讓消費者們，親自體驗煥白膠囊的美膚實力，9/20~9/22來一趟台北忠孝SOGO的發光補給站快閃，只要現場拍照打卡上傳即可獲得維他命C優格冰淇淋，在專櫃體驗新品則可獲得新品煥白膠囊7顆裝和扭蛋機遊戲一次，有吃又有玩，假日不妨來逛逛！

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