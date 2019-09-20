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米蘭時裝周／謝金燕看MOSCHINO「閃出國際」　Max Mara女版007超驚艷

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▲謝金燕。（圖／翻攝自謝金燕FB）

▲謝金燕閃瞎眾人，看MOSCHINO米蘭2020春夏時裝大秀。（圖／翻攝自謝金燕FB）

記者鮑璿安／外電報導

萬眾矚目的米蘭時裝周來到第二天，由Max Mara以及MOSCHINO強勢登場。Max Mara以女性007的衣櫃揭開序幕，女性不再成為英雄的陪襯，氣度非凡的套裝讓人心曠神怡。而MOSCHINO則以畢卡索的畫作為靈感，充滿色彩大膽的幻想絕對讓你大吃一驚。

▲Max Mara 2020 春夏系列。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 2020 春夏系列。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 2020 春夏系列。（圖／品牌提供）

▲Max Mara超模雲集，妝容個性卻綁起可愛三股辮。（圖／品牌提供）

這個時代，女性也能成為自己的英雄。Max Mara將007換了性別，通過女權主義作家娜塔莎沃爾特（Natasha Walter）的筆觸，將構想全都投射在此次春夏大秀之中，更由吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、杜晨克洛斯（Doutzen Kroes）、坎蒂絲斯瓦內普爾（Candice Swanepoel）三位超模開場，整體妝容擦上了暗紅色的口紅，個性中卻綁著兩條可愛三股辮，讓人看得大呼過癮。

▲Max Mara 2020 春夏系列。（圖／品牌提供）
▲Max Mara 2020 春夏系列。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 2020 春夏系列。（圖／品牌提供）

▲Max Mara完美演繹了女性的多種美，做自己的007。（圖／品牌提供）

其中不乏氣場非凡的都市格紋套裝，展現傳統。也擁有黑白印花的裙裝，在趣味之中帶點低調。並且整體輪廓更大方、寬闊。 Max Mara特別選擇了獵裝夾克、工裝風格連體褲，表達在城市生活中無拘無束的一面，適用於多種場合，演繹女性的多種美。

▲米蘭時裝周。（圖／美聯社）

▲米蘭時裝周。（圖／美聯社）

▲MOSCHINO在搞怪鬼才Jeremy Scott的操刀之下融入畢卡索趣味元素。（圖／美聯社）

同天登場的還有MOSCHINO以畢卡索的畫作為靈感，在搞怪鬼才Jeremy Scott的操刀之下，每一件單品都注重筆墨和色彩，像是從畫框走出一般，呈現出獨特的強烈視覺感受。

▲謝金燕。（圖／翻攝自謝金燕FB）

▲謝金燕變空中飛人，全身亮閃閃看米蘭MOSCHINO大秀。（圖／翻攝自謝金燕FB）

台灣巨星「姐姐」謝金燕也驚喜現身，前去觀看MOSCHINO米蘭大秀，剛結束倫敦時裝周的她表示，「時尚不需要迎合任何人。」只見她穿著一身閃到爆的帽T、運動褲，腳踩閃亮高跟鞋，時尚決心果真是不可小覷。

焦點回到秀上，其中不乏油畫被解構成洋裝，或是2D與3D之間的變換效果，甚至超模貝拉哈蒂德（Gigi Hadid）直接被打造成畢卡索1901年的作品「Harlequin Pensativo」，拿著樂器穿著緊身的格紋衣緩緩走上台，誇張蓬鬆的寬袖，將觀眾瞬間拉到畫作之中。

▲米蘭時裝周。（圖／美聯社）

▲米蘭時裝周。（圖／美聯社）

▲超模貝拉哈蒂德與穿著黑白素描畫框走台步的模特，掀起大秀高潮。（圖／美聯社）

另外，更不能忽略直接穿著黑白素描畫框走台步的模特，整張畫巨大程度甚至覆蓋了身體，唯獨露出模特精緻的臉龐，現實與超現實的結合，大玩特效裝扮也只有MOSCHINO能辦到。

★圖片為版權照片，由美聯社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

MOSCHINO, Max Mara, 米蘭, 時裝周, 2020, 春夏, 男裝, 女裝
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