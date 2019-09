Nike受不了Air Jordan 1被炒到一雙10萬元　想用「提高定價」對抗轉賣商？

編輯/Duke

近年來,幾乎所有的爆款都與Air Jordan 1息息相關,原因在於這雙自1985年推出的鞋款,擁有優秀的鞋型以及籃球之神麥可喬丹(Michael Jordan)的加持,不過,這雙人人喜歡的鞋款,卻驚傳將在明年漲價,背後的動機到底是什麼呢?

▲Air Jordan 1擁有優秀的鞋型以及籃球之神的加持。(圖/翻攝自IG@jumpman23、Sneakernews)

細數Fragment Design、Off-White、知名選貨店Union以及嘻哈歌手Travis Scott打造的Air Jordan 1聯名款,皆在轉售市場中有著驚人的價格,平均都超過台幣30,000元大關,最貴的Off-White X Air Jordan 1甚至突破台幣100,000元,所以Nike似乎是受不了轉售商過於猖狂,而自己卻只能賺到鞋款的定價,因此才會有漲價的風聲傳出。

▲藤原浩設計的Fragment Design X Air Jordan 1。(圖/翻攝自Flight Club)

▲Off-White主理人Virgil Abloh設計的Air Jordan 1。(圖/翻攝自Flight Club)

▲洛杉磯知名選貨店Union打造的Air Jordan 1。(圖/翻攝自Flight Club)

▲饒舌歌手Travis Scott設計的Air Jordan 1。(圖/翻攝自Flight Club)

根據Twitter爆料大神@zsneakerheadz發布的消息,明年復刻或新推出的Air Jordan 1,可能從原先的美金160元(約台幣5,000元),調漲至美金170元(約台幣5,300元),其中,台灣的定價為台幣5600元,因此漲價後很有可能突破台幣6,000元,不過,這畢竟不是官方發布的消息,所以一切都還需等待多方來源證實後,才能夠確認了。

