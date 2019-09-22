Nike受不了Air Jordan 1被炒到一雙10萬元　想用「提高定價」對抗轉賣商？

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近年來，幾乎所有的爆款都與Air Jordan 1息息相關，原因在於這雙自1985年推出的鞋款，擁有優秀的鞋型以及籃球之神麥可喬丹（Michael Jordan）的加持，不過，這雙人人喜歡的鞋款，卻驚傳將在明年漲價，背後的動機到底是什麼呢？

▲Air Jordan 1擁有優秀的鞋型以及籃球之神的加持。（圖／翻攝自IG@jumpman23、Sneakernews）

細數Fragment Design、Off-White、知名選貨店Union以及嘻哈歌手Travis Scott打造的Air Jordan 1聯名款，皆在轉售市場中有著驚人的價格，平均都超過台幣30,000元大關，最貴的Off-White X Air Jordan 1甚至突破台幣100,000元，所以Nike似乎是受不了轉售商過於猖狂，而自己卻只能賺到鞋款的定價，因此才會有漲價的風聲傳出。

▲藤原浩設計的Fragment Design X Air Jordan 1。（圖／翻攝自Flight Club）

▲Off-White主理人Virgil Abloh設計的Air Jordan 1。（圖／翻攝自Flight Club）

▲洛杉磯知名選貨店Union打造的Air Jordan 1。（圖／翻攝自Flight Club）

▲饒舌歌手Travis Scott設計的Air Jordan 1。（圖／翻攝自Flight Club）

根據Twitter爆料大神@zsneakerheadz發布的消息，明年復刻或新推出的Air Jordan 1，可能從原先的美金160元（約台幣5,000元），調漲至美金170元（約台幣5,300元），其中，台灣的定價為台幣5600元，因此漲價後很有可能突破台幣6,000元，不過，這畢竟不是官方發布的消息，所以一切都還需等待多方來源證實後，才能夠確認了。

AJ1 High OG releases could be receiving a possible price increase to $170 in 2020... — zSneakerHeadz (@zSneakerHeadz) September 13, 2019

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