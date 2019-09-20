情感太豐富、哭點最低的3星座女！雙魚流淚代表　看劇也能慘哭

編輯／Molly 圖／翻攝unsplah

你身邊有沒有這種女性朋友？就像是天生淚線比別人粗、情感接收技能被點滿，不論大事小事，難過、開心或感動，瞬間就能哭得唏哩嘩啦，哭點低到就算是看個電影、聽首歌都能落下淚來！如果有，別懷疑，他們很可能就是以下3個哭點超低的星座。

雙子座



別看雙子座平時鬼靈精怪、聰明伶俐，什麼都難不倒他們的樣子，其實雙子女的內心也是有柔軟和軟弱的地方，而且他們哭點也很低，一看到觸碰到他們哭點的人事物，就會潸然淚下。尤其，當雙子感到傷心難過時，他們一點都不會在意別人的眼光，會直接表現出自己的難過，想哭就哭，毫不遮掩，連因感動而落淚的時候，也是如此，因而容易讓人留下雙子哭點很低的印象了。

巨蟹座

心腸柔軟又感情豐富的巨蟹座，對於事物的感受性很強，容易多愁善感，又容易跟著情緒走，尤其是巨蟹座女生，想管住自己的心情與眼淚就不是那麼簡單。一旦發生了什麼事或覺得受到傷害，他們就會鼻子酸酸，兩眼泛紅，好像被欺負了一樣，尤其在感情上更是敏感，只要另一半對他們稍微好一點，就能讓他們感動到不行，是難過也哭、感動也哭、開心也哭的流淚達人，

雙魚座



雙魚女天性溫暖、感性，很具有同情心，又容易被周遭事物所影響，常常會因他人的情緒、發生的事而影響心情，動不動流下淚來，加上天生情感豐富，向來都是說哭就哭的類型，天生的「淚人兒」代表，就算看個書、追個劇，都能因為虐心苦情的劇情而跟著哭得慘兮兮。而且他們很容易被哀傷的心情感染，有時候氣氛也沒有那麼難過，但雙魚就是能被觸發出悲傷的心情，莫名的就開始哭起來，使得旁邊人都會被他們影響，而開始感到難過。

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