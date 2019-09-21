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木村光希超齡耍性感　搭卡哇伊蓬裙被批像鳥類

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▲木村光希Koki 。（圖／品牌提供）

▲Kōki前所未有的性感裝扮讓網友驚呆了。（圖／品牌提供，以下提供）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）於米蘭時裝周期間，攜手日本版《VOGUE》舉辦#TOKYOGLAM派對，木村拓哉二女兒木村光希（Kōki）身為寶格麗品牌大使，沒有錯過此盛事，以超低胸又夢幻的蓬裙呼應當晚卡哇伊主題，性感裝扮讓大眾都驚呆了，算是她出道一年多以來的大膽嘗試。

▲木村光希Koki 。（圖／品牌提供）

▲Kōki呼應卡哇伊主題的妝容與穿搭引起討論。

Kōki私下穿搭以休閒為主，出席公開活動也以清新優雅風格為主，顯少擠出深溝示人。但這回造型由藥劑師變身為時尚紅人的Chiara Totire打理，她穿上裸膚色馬甲搭配爆紅的日本設計師Tomo Koizumi標誌性粉色堆疊紗質蓬裙，前短後長的設計被網友批像鳥類。

▲木村光希Koki 。（圖／品牌提供）

▲Kōki（右）與全球總裁Jean-Christophe Babin於寶格麗2020春夏配件發表會#TOKYOGLAM 派對合影。

網友對Kōki當晚的妝容也很有意見，特意拉長眼尾且加深顏色的眼妝，讓她瞬間老了10歲，以她16歲的年齡，這身卡哇伊主題look，駕馭起來的確難度很高。

▲木村光希Koki 。（圖／品牌提供）

▲Kōki造訪羅馬天使堡，修長美腿很吸睛。（圖／翻攝Kōki IG）

關鍵字：

寶格麗, 木村光希, BVLGARI, Kōki
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