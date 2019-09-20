吳姍儒穿「踩到地長褲」自誇長到180　硬尬天生長腿陳庭妮



▲快來聽聽陳庭妮與吳姍儒的觀秀穿搭心機。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

台灣女裝品牌rather，今（9／20）在松菸文創大樓舉辦2019秋冬時尚大秀，以「女力集會事件」為大秀主題，傳達「Cross the DateLine日・界線」的設計概念。現場佈置營造成英文報紙的氛圍，相當有特色。受邀前來看秀的嘉賓有陳庭妮、吳姍儒、孟耿如、孫盛希等人。

▲rather 2019秋冬大秀以「女力集會事件」為主題，秀場佈置融入英文報紙感，相當有氣氛。（圖／品牌提供）



陳庭妮穿黑色針織衫，配咖啡色皮革百摺裙登場，她認為能透過服裝上顏色的轉變，慢慢感受入秋的氣息，並點評今日穿搭比較簡約，也坦言更像「自己」。她透露現在服裝喜歡更好搭配的單品，不再像過往執著於穿著必須特別突出，更注重能否散發自己的特質，今年滿30歲的她說：「也許是長大了吧！對自己回歸純粹的樣子，比較有自信了。」

▲陳庭妮認為可以從服裝顏色上「悄悄換季」，並認為自己現在更有自信，服裝求簡約就好。（圖／品牌提供）



活潑的吳姍儒，穿搭上總是很敢玩顏色，今晚穿得特別不同，淡藍色皮革大衣配灰色格紋寬褲，走俐落氣質風格。她透露自己買衣服總是會從褲子開始下手，身上這種「踩到地的長褲」是心頭好之一，因為能在裡面偷偷穿著高跟鞋，她開玩笑說：「簡直有180了吧～」強調比例真的很重要。

呼應品牌核心思想，吳姍儒也分享自己的「不費力美學」，她認為：「最重要就是衣櫃內的服裝要能互相搭配，才是最不費力最簡單的。一個單品要能搭配五、六套，才算是不費力最佳代表。」

▲吳姍儒的服裝難得走淡雅俐落風，她也認為跟平常有不一樣。（圖／品牌提供）



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rather秋冬系列女裝，在中性俐落的調性中，加入能突顯女人味的小巧思，不少設計雖然看似端莊西裝，但採用不對稱剪裁、異材質拼接、褲管開衩或是腰身綁帶的細節，巧秒展現凹凸有致的曲線。

呼應日・界線主題，自然也有晚裝感的隆重設計，舉例來說採用皮革襯衫配及地百褶裙，既能展現隆重感，又能傳達女人個性特質，相當符合rather重視女力的精神。

▲簡單俐落的風格，在剪裁上有小心機，雖然是正經的西裝輪廓，卻從不對稱、異材質拼接找到巧思。（圖／品牌提供）

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 20 日 上午 7:38 張貼