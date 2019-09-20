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隋棠大紅唇配恨天高碾壓全場！莫允雯整身「花到底」男友三字回應了

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▲BELLAVITA寶麗廣塲時尚之夜，許光漢、莫允雯、隋棠盛裝出席 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

寶麗廣塲（BELLAVITA）在信義區打下江山，也在今年（2019）正式邁入第十年，於20日舉辦了「奇幻森林」為主題的時尚大秀。現場眾星雲集，更請來藝人許光漢、莫允雯、隋棠壓軸走上紅毯，引發現場一陣騷動。

▲▼許光漢出席BELLAVITA寶麗廣塲- 時尚之夜 。（圖／記者張一中攝）

▲▼許光漢出席BELLAVITA寶麗廣塲- 時尚之夜 。（圖／記者張一中攝）

▲▼許光漢出席BELLAVITA寶麗廣塲- 時尚之夜 。（圖／記者張一中攝）

▲小鮮肉許光漢難得穿上西裝帥翻天 。（圖／記者張一中攝）

BELLAVITA於20日歡慶十歲，與此同時舉行了時尚大秀。以地球之肺亞馬遜雨林為靈感，更將秀場裝飾成奇幻森林一般，直接把熱帶雨林搬進百貨，帶給消費者們全新的體驗。同時也結合精品品牌GIORGIO ARMANI、ERTO、DELVAUX等與伊林模特兒們一同演繹時尚。

打頭陣的藝人許光漢，以招牌中分造型，穿著GIORGIO ARMANI秋冬新品西裝帥氣現身，頓時引起迷妹們一陣尖叫。他也表示，「平常很少穿著如此正式，但是這款的貼膚材質很舒適，就好像沒穿一樣，沒有任何拘束。」然而平時更偏愛素色以及簡單剪裁的衣著，輕鬆就有男神風格。

▲▼莫允雯出席BELLAVITA寶麗廣塲- 時尚之夜 。（圖／記者張一中攝）

▲▼莫允雯出席BELLAVITA寶麗廣塲- 時尚之夜 。（圖／記者張一中攝）

▲▼莫允雯出席BELLAVITA寶麗廣塲- 時尚之夜 。（圖／記者張一中攝）

莫允雯穿ERTO早秋花卉圖紋西裝花到底。（圖／記者張一中攝）

愛情事業兩得意的女星莫允雯，深邃甜美五官配上一席ERTO早秋花卉圖紋西裝，全身花到極致，瞬間成為全場焦點。她也表示，「今天的穿著是以往沒有嘗試過的，中性配上國畫的風格很有味道。」莫允雯更加碼爆料，男友已經點評過今天的穿著，僅回應，「好花噢。」令她哭笑不得。

▲▼隋棠出席BELLAVITA寶麗廣塲- 時尚之夜 。（圖／記者張一中攝）

▲▼隋棠出席BELLAVITA寶麗廣塲- 時尚之夜 。（圖／記者張一中攝）

▲▼隋棠出席BELLAVITA寶麗廣塲- 時尚之夜 。（圖／記者張一中攝）

▲隋棠GIORGIO ARMANI酒紅襯衫配大紅唇來勢洶洶 。（圖／記者張一中攝）

壓軸登場的女星隋棠可謂來勢洶洶，綁起乾淨俐落的包頭，穿著GIORGIO ARMANI玫瑰酒紅襯衫，與嘴上的鮮紅口紅完美呼應，宛如女神降臨一般，直接碾壓全場。隋棠看似輕鬆，不過目光移到腳上，這雙恨天高意外難站，連模特兒出身的她都表示，「用十隻腳趾在平衡。」然而隋棠婚後重心移往家中，身為三寶媽，她也坦言，「不會特別培養小女兒Lucy從事模特兒圈，今天能抽空來BELLAVITA感受時尚氣息很愉悅。」

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關鍵字：

寶麗廣塲, BELLAVITA, 時尚, 許光漢, 莫允雯, 隋棠
fashion.net

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