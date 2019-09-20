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曹興誠可望靠「包袱瓶」賺7億元、奈良美智大頭娃藏刀　蘇富比秋拍有看頭

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記者林明瑋 / 台北報導

香港蘇富比秋拍將於10月4日起舉行，9月21日、22日先在台灣舉辦預展，許多拍品令人很有共鳴，例如奈良美智的畫作《背後藏刀》，是歷年來拍場上奈良美智最大幅的作品。另外，清乾隆包袱瓶是「樂從堂」主人曹興誠在2000年以9千6百萬元標得，如今拍價可望破8億元，相隔19年一進一出，現賺7億元。

▲蘇富比秋拍。（圖／蘇富比提供）

▲奈良美智2000年畫的《背後藏刀》，估價待詢。（圖／公關照，以下同）

拍賣會端出的藏品總是琳琅滿目，很難一語道破全局，端看各自喜好、對什麼最有fu，就往那裡去，珠寶是很容易吸睛的項目，2019蘇富比秋拍中身價最高的是10.64克拉、內部無瑕的豔彩粉紅鑽戒，估價約6億至8億元台幣，另有一顆80.88克拉的全美白鑽，估價近4億元。

▲蘇富比秋拍。（圖／蘇富比提供）

▲蘇富比秋拍。（圖／蘇富比提供）

▲10.64克拉豔彩粉紅鑽戒估價600,000,000元台幣起、80.88克拉全美白鑽估價312,000,000元台幣起。

聯電榮譽董事長曹興誠是知名藏家，「樂從堂」是取「樂於從命」之意而來，2017年先後拿出「北宋汝窯天青釉洗」、「明嘉靖五彩魚藻紋蓋罐」入拍場，都是天價落槌，2019蘇富比秋拍，再以「清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶」上陣，畫琺瑯多為小件作品，這只包袱瓶18.2公分高，是流通市場中最大的，落槌價可望破8億元台幣，相較2000年以創下當時紀錄的9千6百萬元購入，不算通貨膨脹，收藏19年有望賺得至少7億元台幣。

▲蘇富比秋拍。（圖／蘇富比提供）

▲清乾隆時期包袱瓶是曹興誠「樂從堂」的藏品，估價約800,000,000元。

不同國家、不同時期的畫作齊聚，也讓拍賣會很有看頭，常玉的《曲腿裸女》是領拍之作，於1960年代所畫，這是他人生中最後一幅的裸女作品，預估成交價6億元。常玉晚期手法抽象，注重結構與線條比例，從不同角度可以看見不同的扭曲空間，1965年，常玉選擇這幅畫作為個展的邀請函封面，足見喜愛程度，預展現場加碼展出邀請函，難能珍貴。

▲蘇富比秋拍。（圖／蘇富比提供）

▲蘇富比秋拍。（圖／蘇富比提供）

▲常玉的《曲腿裸女》各個角度看都有不同樣貌，估價約600,000,000元。

奈良美智的《背後藏刀》是秋拍重點之一，畫於2000年，當時他剛從旅居的德國搬回日本，看到作品名稱，你可能會不停的找刀子，事實是構圖中並沒有任何武器，但從小女孩的表情、樸素沉著的氣氛，又像是有著蓄勢待發的突擊意圖，令人玩味。

▲蘇富比秋拍。（圖／蘇富比提供）

▲KAWS的《無題（KIMPSON #1）》，估價192,000,000元至272,000,000元。

潮流藝術家KAWS無論是自己的作品或與他人聯名都創造出話題，2004年潮流界重量級的人物Nigo委託KAWS繪製的《無題（KIMPSON #1）》也在秋拍行列，以大家熟知的《辛普森家庭》主角為題，他們都有標誌性的「XX」眼睛，構圖張力十足，這是KAWS正式用畫布開始創作後的首幅大型作品，估價近2億元起跳。

▲蘇富比秋拍。（圖／蘇富比提供）

▲設計師Mar Jacobs收藏的畫作，也在拍賣之列。

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關鍵字：

蘇富比, 秋拍, 拍賣, 包袱瓶, 曹興誠, 樂從堂, 奈良美智, KAWS, 常玉
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