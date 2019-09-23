32歲的池昌旭今年4月退伍，馬上就帶來新作品，攜手美魔女尹世雅、新生代女星元真兒及最強綠葉林元熙共同演出，他在劇中飾演一名綜藝節目製作人馬東燦，擁有能抓住觀眾目光的超強製作能力，讓他成為電視台的王牌。

《請融化我》是一部奇幻愛情劇，描述一對年輕男女因參與「冷凍人實驗」卻意外從1999被冰封到2019年才甦醒，恍如隔世的他們，驚覺自己家人、好友全都變老，所有人際關係大洗牌，人生歸零重新開始，而池昌旭就是當年親自下海參與「冷凍人實驗」的人。

原本冰凍24小時竟變成20年，池昌旭一覺醒來發現世界全然不同，當年跟在身邊的晚輩孫賢基（林元熙 飾），成為電視台的局長，初戀情人羅夏英（尹世雅 飾）也不在身邊，唯有一同加入實驗的打工妹高美蘭（元真兒 飾）了解自己的窘境，莫名進入2019年時代而格格不入的兩人，決定回到最熟悉的環境「電視台」，強勢的馬東燦對局長提出建議不置可否，如：資深演員一起旅行、兩個男人做一日三餐，甚至是到海外開餐廳的提案都紛紛被打槍，藉由預告隱喻近年來最熱門的綜藝節目，一方面增加了戲劇的趣味。

《請融化我》將於9/29 愛奇藝台灣站全網獨播。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 池昌旭歐巴回來了！奇幻愛情新作《請融化我》化身冷凍美男，參與冷凍人實驗20年後才甦醒

● 秀智《VAGABOND》，「每一次都是新的開始，展現自己最好的一面」，作為演員再出發，衝擊性角色突破以往！

● 30歲 任時完 從偶像男團晉升實力派演員，繼《未生》後，《他人即地獄》演技爆棚的真男子漢！