秀智《VAGABOND》作為演員再出發　「每一次都是新的開始，展現自己最好的一面」

秀智結束與舊東家JYP的9年合約，今年初加入孔劉、孔曉振、金材昱經紀公司「Management SOOP」，全心全意朝演員事業發展。

即將在Netflix全新上檔的動作影集《VAGABOND》(台譯：浪行驚爆點)，與李昇基搭檔演出，主要描述一段冒險犯難的追兇過程，戲中秀智飾演國家情報員，是她過去從來沒有掌握過的角色，攤開過去韓劇中的情報員，大多有著堅毅不屈的形象，而過去總是以清新形象示人的秀智，這回不論是在造型或是演技上，肯定有許多令人意想不到的突破，尤其以釋出的預告看來，大場面讓人驚心動魄，細膩的感情戲相信也會讓人印象深刻。

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《美麗佳人》曾與秀智有段深度的訪談，關於夢想這件事，出道這9年來，一直都沒有變過，她說：「以後的夢想，經常想的是，要變得更加幸福、健康，多做好的音樂、好的作品，展現給大家。」

在 Instagram 查看這則貼文 숮이（@skuukzky）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 23 日 下午 11:43 張貼

從女團出道，近年是不少優質演員依循的一條道路，但走得好與不好，端看個人的運氣之外，實力真的是相當重要的一件事，只有外表沒有內容，很容易就被市場淘汰掉，在兢爭超級激烈的韓國演藝圈更是，而這次秀智以演員再出發，似乎已經做好萬全的準備，當然，粉絲與觀眾也準備好了！9月20日《VAGABOND》在Netflix準時上線~

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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