秀智、孔曉振都有新戲！9月7部韓劇推薦，不用擔心劇荒

最近討論度破表的《德魯納酒店》題材相當新穎，不論是劇中的奢華的場景，IU穿搭、或是滿月社長的打卡美食，還是每個人物角色背後的故事，最後迎來的完結篇，相信大家都很捨不得～先別傷心！

9月有許多好劇值得大家期待～

《他人即地獄》

這部已經開播拉～不知道大家看過了嗎？小編就不劇透大家了～只能說這部目前節奏與驚悚氣氛掌握得恰到好處，與韓國原作超人氣網路漫畫《驚悚考試院》還原度相當高，喜愛驚悚懸疑劇的人必追！

劇情描述因為工作而從鄉下來到首爾的尹鍾宇（任時完 飾），因為經濟壓力搬進了一間租金超便宜的伊甸考試院，沒想到蔓延著一股詭異的氛圍，每個房客感覺都擁有各自的秘密，甚至還危及到了鍾宇的性命...。

開播日期：8／31

主演：任時完、李棟旭、李姃垠、李賢旭

《阿斯達年代記 第三部：阿斯達，所有傳說的序曲》

這部題材在韓劇中相當少見，以上古時代為背景展開一連串的幻想人類史電視劇，劇情描述在理想國的假想地「阿斯達」，人們之間的鬥爭、英雄、愛情的神話故事。這部已經是第三部，究竟接下來會有怎麼樣的發展呢？

開播日期：9／7 tvN

主演：宋仲基、金智媛、張東健、金玉彬

《山茶花開時》

由《任意依戀》的車榮勳導演執導、《三流之路》的林尚春編劇執筆，看似是一部愛情浪漫喜劇，但中間還添加了懸疑的元素，更增添故事的可看性！

將由「愛情喜劇」女王孔曉振主演，劇情是描述以主角三茶花（孔曉振 飾）為中心~

與三個男人的命運糾纏再一起，三個男人分別是好人、壞人、小氣的人究竟要如何選擇呢？感覺是一部撒糖的愛情喜劇阿～

開播日期：9／18

主演：孔曉振、姜河那

《Secret Boutique秘密精品店》

故事劇情描述人與人之間的權力鬥爭，為了生存、金錢、權力，被永無止盡的慾望吞噬的人們！

開播日期：9／18

主演：金宣兒、金宰英、張美姬

《VAGABOND浪客行》

這部也讓人十分期待，由《浪漫醫生金師傅》的劉仁植導演執導，故事開端以民航飛機墜毀事件開始～

背後隱藏著巨大的陰謀與秘密組織的計畫，失去名子、家人的流浪者們在追求背後真相的過程將經歷意想不到的重重危機……。

開播日期：9／20

主演：李昇基、秀智、申成祿

《融化我吧》

由《秘密花園》、《紳士的品格》的申宇哲導演執導，《有品味的她》、《大力女子都奉順》的白美瓊編劇執筆。劇情以參加冷凍人類實驗的男女，在一場祕密的陰謀之下20年後甦醒，展開一連串動人的愛情故事！

開播日期：9／28

主演：池昌旭、元真兒、尹世雅

《意外發現的一天》

近期翻拍網漫的韓劇越來越多啦～這部也是！劇情是一位患有心臟病的女高中生「銀端午」，直到某天發現自己是漫畫中的人物，後來遇上了沒有名子的配角，展開反抗命運、愛情故事，感覺跟《W兩個世界》有點相似！

開播日期：9月底

主演：金惠允、路雲、娜恩、李在旭、鄭建柱、金勇大、李泰利

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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