凍齡天海祐希戴錶不設限　Grand Seiko男、女錶都能駕馭

▲天海祐希演繹Grand Seiko SBGA211錶款。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko Watch Corporation旗下高級腕錶品牌Grand Seiko，昨於東京銀座宣布日本女星天海祐希為亞洲區代言人，藉由她的清新形象與好感度，擴展女性市場，她透露自己不僅每天戴Grand Seiko，家人也受惠，她將廣告中佩戴的「雪姬」SBGA211腕錶送給弟弟，笑說：「弟弟的生活現在變得很積極！」

▲天海祐希為Grand Seiko拍攝的廣告流露知性氣息。

▲天海祐希於東京銀座的和光塔前留影。

Grand Seiko於2017年成為獨立品牌，以精緻做工與機芯著稱，過往男錶形象鮮明，為開拓女錶與亞洲市場，特別請《女王的教室》、《BOSS女王》走紅的天海祐希擔任亞洲區代言人，她從2016年起即擔任Grand Seiko女錶代言人，與品牌關係密切，52歲她保養得宜，完全凍齡，透過最新的腕錶廣告，證明不僅能戴女錶，搭載Spring Drive機芯男錶SBGA211她也能駕馭。

▲Grand Seiko搭載Spring Drive機芯錶款SBGA211，195,000元。

▲Grand Seiko石英女仕腕錶100,000元。

精品除了找明星代言，頂尖運動員同樣備受重視。同為日系腕錶品牌的CITIZEN，則由海地與日本混血的網壇紅星大坂直美，擔任全球代言人，她參與本屆美國網球公開賽時，戴上品牌最新藍色調的光動能藍牙腕錶上陣，讓世界球迷都看見CITIZEN。

▲網球好手大坂直美是CITIZEN全球代言人。（圖／翻攝CITIZEN IG）