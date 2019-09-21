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今日開始下定決心！研究：每天運動13分鐘，平均延長壽命3年

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▲▼研究：每天運動，可延長壽命3年。（圖／翻攝自IG）

▲養成每日運動習慣，身形體態、心情都維持年輕狀態。（圖／翻攝IG/簡廷芮、楊丞琳）

編輯 / Lily

運動有益身心，根據最新研究指出，每天運動13分鐘，就能延長預期壽命3年。你還躺在沙發上發懶嗎？現在就快點動起來，如果覺得負擔太大，可以從「多走路」開始做起，給足夠運動量促進代謝循環，身體會回報給你。

▲▼研究：每天運動，可延長壽命3年。（圖／翻攝自IG）

▲Zumba之後，小S最近迷上了羽毛球。（圖／翻攝自IG/小S）

根據外媒《Daily Mail》報導，以14萬名民眾的預期壽命為數據，搭配健康檢查和實測它們的運動紀錄，以這個當作依據來重新計算他們的預期壽命。研究顯示，一星期運動少於30分鐘的人、假如一年每星期運動90分鐘，預期壽命可增加3年。運動像是騎腳踏車、慢跑都對身體很有益處。

▲▼研究：每天運動，可延長壽命3年。（圖／翻攝自IG）

▲日常生活可以將搭車改為騎腳踏車或走路。（圖／翻攝自IG/簡廷芮）

樣本調查後，若不常運動的人，每周運動量提升到3小時，平均每天25分鐘，估計預期壽命可增加4年。而本來就有運動習慣的人，不妨試著加強運動強度，一天多做半小時，持續做能讓身體感受到。

▲▼研究：每天運動，可延長壽命3年。（圖／翻攝自IG）

▲依照身體狀況選擇適合自己的運動，循序漸進最好。（圖／翻攝自IG/林可彤）

專家也提醒適時的運動，不只為了延長預期壽命，還能釋放愉快訊息，促進心理健康。先前British Medical Journal的研究指出，每年因不運動而死亡的英國人約有7萬人，保健署建議，每星期最少要做150分鐘中等運動，像是快走，或是75分鐘的高強度運動，就像是游泳或跑步。身體狀況請遵從醫師叮囑，過與不及都不好。
 

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關鍵字：

運動, 長壽, 健康, 習慣
fashion.net

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