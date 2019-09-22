日本模特兒愛用的「順便」瘦身法！邊刷牙邊瘦腿、洗碗練翹臀

▲有不少日本模特兒都喜歡利用日常生活必做的事，順便做運動，維持好身材。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、@alilouss）

編輯／Amamda

每個女生都想擁有好身材，但每天下班都好累，還要跟男友約會、姐妹聚會，你是否也常覺得沒時間也沒精力去運動？沒關係，快來學習許多日本模特兒都愛用的「順便」瘦身法。

只要利用刷牙、洗碗或敷面膜等日常生活的時刻，邊做些簡單運動，鍛鍊身體線條，不僅不用花錢上健身房，節省時間，還能維持身材，可說是一舉多得！

▲坐著工作也能邊鍛鍊大腿內側。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）



1.上班也能訓練大腿內側



不論是上班族或學生，大部分人一整天中幾乎都是長時間坐著，坐久了又沒運動，不僅臀部變得鬆弛又下垂，大腿根部也越來越粗，但其實坐著辦公，也可以順便做訓練大腿的運動。

首先先維持正確坐姿，不駝背、不往前傾，並將兩腿併攏，保持腳跟、膝蓋都緊靠著的狀態，在膝蓋間夾一張紙，或是想像有夾也可以，夾緊不要讓紙掉下來，夾了一段時間，你就會發現大腿開始痠麻、有點抖，那就對了。

2.刷牙順便雕塑腿部

每天早晚必做的刷牙，也能是運動時間！很多日本模特兒都曾透露，會利用刷牙時間順便做踮腳或夾臀運動。像是刷牙時，一邊踮起腳尖到最高點停住幾秒，再慢慢放鬆回到原地，重複做個幾次，這樣可以伸展小腿肌肉並促進下肢血液循環，幫助訓練腿部線條。另外也可以在刷牙時，站直身體並把兩腳併攏，夾緊臀部持續數秒再放鬆，重複做，可以使臀部及大腿線條更緊實。

▲八木Alissa曾透露自己都利用洗碗、做家事時，邊做抬腿動作。（圖／翻攝IG@alilouss）



3.邊洗碗邊練美臀



日本人氣混血模特兒八木Alissa，不僅擁有讓人羨慕的精緻臉蛋，她穠纖合度的身材更被許多日本女生視為完美曲線，尤其以「渾圓翹臀」聞名。而Alissa也曾經在訪問中提到「因為很多人都這樣稱讚我，所以絕對不能讓臀部變鬆弛！」因此她每天都很努力在鍛鍊臀部、實行讓臀部更緊實的運動，除了大量步行，她還經常利用洗碗的時候，邊做抬腿動作，鍛鍊臀部。

▲敷臉或是躺在床上用手機時，可順便做做緊實腰部的動作。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）



4.敷臉時也能緊實腰部



敷面膜是許多女生定時會做的保養動作，但敷臉時你都在做什麼呢？ 別浪費敷面膜的這10~15分鐘，利用這段時間做扭腰運動，幫助伸展腰部，刺激腰間淋巴暢通、提升循環代謝，可紓解腫脹及腰部疼痛等問題，並同時緊實腰間肉。

首先呈大字型平躺後，兩腿併攏曲起，兩膝貼合並將下半身往左側傾倒，腰部以上要維持正面向上，臉部轉往右側與膝蓋呈反方向，注意不要聳肩，維持約10秒後，慢慢回到最初姿勢，再換邊做，左右重複做完5組即可。

►邊敷面膜邊做運動，擁有好身材還能有美肌！

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