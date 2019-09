米蘭／「Google圖片搜尋功能」因珍妮佛羅培茲而誕生！Versace秀爆大彩蛋

▲珍妮佛羅培茲穿著性感的叢林印花洋裝壓軸出場。(圖/翻攝Versace IG)

記者林明瑋 / 台北報導

你常用Google的圖片搜尋功能嗎?你知道這功能是怎麼來的嗎?2020春夏米蘭時裝周竟然和這件事有關聯,珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)也牽連在裡面,快看看是怎麼一回事。

在 Instagram 查看這則貼文 Versace(@versace)分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 18 日 下午 1:23 張貼

▲Versace 2020春夏秀的邀請函,是一本翻頁書。(影/翻攝Versace IG)

VERSACE從邀請函就有玄機,那是一本翻頁書,畫面是Google圖片搜尋寫著「versace women’s ss 2020」,到了秀場,中央佇立著一棵金色的棕櫚樹,模特兒們魚貫而出,最後一套黑色晚裝走完,牆上投影出Google圖片搜尋,這時出現設計師Donatella Versace和語音對話:

Donatella:「Ok Google, show me images of the Versace Jungle dress」

(給我看Versace叢林印花洋裝)

語音:「Have a look at these pictures」(看看這些照片)

Donatella:「Now show me the real jungle dress」

(給我看真的叢林印花洋裝)

語音:「Sure Donatella here’s the real dress」

(沒問題,真的洋裝在這裡)



▲珍妮佛羅培茲與設計師Donatella Versace。



▲Google圖片搜尋2000年珍妮佛羅培茲穿叢林印花洋裝參加葛萊美獎的照片。(圖/翻攝Google)

這時大彩蛋出現了!珍妮佛羅培茲穿著叢林印花洋裝出場,性感非凡、氣勢銳不可擋,她拽著雪紡裙襬大步往前,全場都被震懾,原來這套服裝是呼應著2000年她參加葛萊美獎時穿的綠色叢林印花禮服,當時照片登上熱搜,甚至24小時內被下載超過64萬次,Google為了應付龐大的搜尋量,於是著手研發,在2001年推出圖片搜尋功能,這就是來龍去脈,為了慶祝這件美事20周年,2020春夏秀便由Google和Versace合作誕生。

▲叢林印花成為經典,2020春夏有許多不同詮釋。

時隔近20年,珍妮佛羅培茲的外型沒太大變化,兩套禮服都是深V開到肚臍,最明顯的差異是袖子,當年是長袖,2020年版改為無袖。叢林印花從珍妮佛羅培茲穿上後一炮而紅,成為Versace經典,2020春夏用不同工藝演繹,金屬網眼布裝飾水晶、亮片、搭配紮染,除了洋裝也有褲裝,或很有度假感的寬大外套搭配短褲,豐富的細節變化讓每套服裝都充滿特色。

▲性感是Versace的拿手好戲。

▲黑色洋裝俐落又有女人味。

黑色洋裝也重新定義,利用幾何線條剪裁出獨特的領口,或是成為背心裙內搭襯衫,性感是Versace的拿手好戲,因此纖細的腰身、衣服上的挖洞都沒少,讓女人既有態度又魅力滿分。

秀後珍妮佛羅培茲換上另一套叢林印花洋裝參加派對,與主人Donatella Versace、眾多嘉賓同歡,對Versace來說,2020春夏秀不只是一場秀,還更像一個里程碑。

▲珍妮佛羅培茲參加秀後派對。(圖/翻攝Versace IG)

►►看更多時尚資訊分享,快來下載星光雲App