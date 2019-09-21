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米蘭／「Google圖片搜尋功能」因珍妮佛羅培茲而誕生！Versace秀爆大彩蛋

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▲Versace 2020春夏秀。（圖／品牌提供）

▲珍妮佛羅培茲穿著性感的叢林印花洋裝壓軸出場。（圖／翻攝Versace IG）

記者林明瑋 / 台北報導

你常用Google的圖片搜尋功能嗎？你知道這功能是怎麼來的嗎？2020春夏米蘭時裝周竟然和這件事有關聯，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）也牽連在裡面，快看看是怎麼一回事。

▲Versace 2020春夏秀的邀請函，是一本翻頁書。（影／翻攝Versace IG）

VERSACE從邀請函就有玄機，那是一本翻頁書，畫面是Google圖片搜尋寫著「versace women’s ss 2020」，到了秀場，中央佇立著一棵金色的棕櫚樹，模特兒們魚貫而出，最後一套黑色晚裝走完，牆上投影出Google圖片搜尋，這時出現設計師Donatella Versace和語音對話：

Donatella：「Ok Google, show me images of the Versace Jungle dress」
（給我看Versace叢林印花洋裝）
語音：「Have a look at these pictures」（看看這些照片）
Donatella：「Now show me the real jungle dress」
（給我看真的叢林印花洋裝）
語音：「Sure Donatella here’s the real dress」
（沒問題，真的洋裝在這裡）
 

▲Versace 2020春夏秀。（圖／品牌提供）

▲珍妮佛羅培茲與設計師Donatella Versace。

▲Versace 2020春夏秀。（圖／品牌提供）
▲Google圖片搜尋2000年珍妮佛羅培茲穿叢林印花洋裝參加葛萊美獎的照片。（圖／翻攝Google）

這時大彩蛋出現了！珍妮佛羅培茲穿著叢林印花洋裝出場，性感非凡、氣勢銳不可擋，她拽著雪紡裙襬大步往前，全場都被震懾，原來這套服裝是呼應著2000年她參加葛萊美獎時穿的綠色叢林印花禮服，當時照片登上熱搜，甚至24小時內被下載超過64萬次，Google為了應付龐大的搜尋量，於是著手研發，在2001年推出圖片搜尋功能，這就是來龍去脈，為了慶祝這件美事20周年，2020春夏秀便由Google和Versace合作誕生。

▲Versace 2020春夏秀。（圖／品牌提供）

▲Versace 2020春夏秀。（圖／品牌提供）▲Versace 2020春夏秀。（圖／品牌提供）

▲叢林印花成為經典，2020春夏有許多不同詮釋。

時隔近20年，珍妮佛羅培茲的外型沒太大變化，兩套禮服都是深V開到肚臍，最明顯的差異是袖子，當年是長袖，2020年版改為無袖。叢林印花從珍妮佛羅培茲穿上後一炮而紅，成為Versace經典，2020春夏用不同工藝演繹，金屬網眼布裝飾水晶、亮片、搭配紮染，除了洋裝也有褲裝，或很有度假感的寬大外套搭配短褲，豐富的細節變化讓每套服裝都充滿特色。

▲Versace 2020春夏秀。（圖／品牌提供）

▲Versace 2020春夏秀。（圖／品牌提供）

▲性感是Versace的拿手好戲。

▲Versace 2020春夏秀。（圖／品牌提供）▲Versace 2020春夏秀。（圖／品牌提供）

▲Versace 2020春夏秀。（圖／品牌提供）

▲黑色洋裝俐落又有女人味。

黑色洋裝也重新定義，利用幾何線條剪裁出獨特的領口，或是成為背心裙內搭襯衫，性感是Versace的拿手好戲，因此纖細的腰身、衣服上的挖洞都沒少，讓女人既有態度又魅力滿分。

秀後珍妮佛羅培茲換上另一套叢林印花洋裝參加派對，與主人Donatella Versace、眾多嘉賓同歡，對Versace來說，2020春夏秀不只是一場秀，還更像一個里程碑。

▲Versace 2020春夏秀。（圖／品牌提供）

▲Versace 2020春夏秀。（圖／品牌提供）

▲珍妮佛羅培茲參加秀後派對。（圖／翻攝Versace IG）

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關鍵字：

米蘭時裝周, 2020SS, Versace, 珍妮佛羅培茲, Jennifer Lopez, JLo
fashion.net

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